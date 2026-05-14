Los participantes de La casa de los famosos Colombia se enfrentaron a una nueva prueba por el ‘robo’ de salvación en la recta final, en la que sería crucial para definir quién tendría la posibilidad de salir de la placa de nominación.

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¿Cómo fue la prueba por el robo de salvación en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos debían recorrer un camino utilizando unos tacos de madera y evitando tocar el piso. Al llegar a una plataforma, tenían que romper varias vasijas para descubrir los elementos que había en su interior.

Dentro de las vasijas aparecían unas calaveras de distintos colores, las cuales asignaban diferentes roles dentro de la prueba.

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Había calaveras negras, naranjas y de otros colores que iban marcando el rumbo del juego a medida que cada participante avanzaba en la prueba.

Beba sorprendió al derrotar a Alejandro Estrada por el poder de salvación. (Foto: Canal RCN)

Las calaveras tenían diferentes poderes, similares a los de un juego de mesa, y poco a poco los participantes fueron quedando eliminados.

El primero en salir de la competencia fue Juanda Caribe y posteriormente quedaron eliminados Valentino, Tebi Bernal y Mariana Zapata.

Finalmente, Alejandro Estrada logró quedarse con la victoria en la prueba y obtuvo el derecho de enfrentarse a Beba en la gala de la noche del 14 de mayo por el poder de salvación.

¿Quién ganó el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala, Alejandro Estrada y Beba se enfrentaron en una prueba final para definir quién se quedaría con el poder de salvación.

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En este juego, cada participante contaba con una línea de tres bombas de diferentes colores.

Frente a ellos había un dado con los mismos tres colores y, por turnos, debían lanzarlo.

Dependiendo del color que saliera, tenían que explotar una de las bombas del color correspondiente perteneciente a su contrincante.

Beba sorprendió al derrotar a Alejandro Estrada por el poder de salvación. (Foto: Canal RCN)

El objetivo era destruir primero todos los globos del rival y quedarse con la victoria. En esta ocasión, Beba fue quien logró ganar el reto y mantener el poder de salvación, ya que Alejandro Estrada no pudo quitárselo.

Como era de esperarse, el primero en reaccionar y celebrar que Beba se hubiera quedado con el poder de salvación fue Valentino, mientras que Alejandro también aprovechó el momento para felicitarla.