Tebi Bernal abrió su corazón y confesó su mayor debilidad en La casa de los famosos, ¿cuál fue?

Tebi Bernal se enfrentó al muro de la verdad en La casa de los famosos Colombia y habló de sus fortalezas y debilidades.

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¿Qué dijo Tebi Bernal en el muro de La casa de los famosos?

El participante de la casa más famosa abrió su corazón y le contó abiertamente al Jefe tres fortalezas y tres debilidades en medio de esta competencia de convivencia.

Tebi escribió estas palabras en un tablero, donde resaltó la nobleza que tiene con los demás. Allí aseguró que, si tiene una buena intención con alguien o si le muestran buenos gestos, incluso podría resarcirse si esa persona cometió algún error.

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Otra de las cualidades que destacó fue su inteligencia, momento en el que habló sobre su cultura general y el conocimiento que ha adquirido sobre diferentes temas, además de las ganas constantes que tiene de aprender, algo que, según él, siempre le resaltan.

La inesperada confesión de Tebi Bernal en el muro de la verdad en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“Me gusta incentivar mucho a las personas y ha sido uno de los propósitos que he tenido aquí”, dijo haciendo referencia a su estadía en La casa de los famosos Colombia.

Y finalmente habló sobre el hecho de no conocer la información de lo que sucede afuera y hacer de “tripas corazón” para desprenderse de lo emocional o sentimental, con el fin de que el Tebi del presente esté enfocado en el propósito de ganar La casa de los famosos Colombia.

¿Cuáles son las debilidades de Tebi en La casa de los famosos Colombia?

Pero en cuanto a las debilidades, habló de la reactividad, mencionando que intenta en todo momento controlar sus emociones: “Me cuesta tener control de mí mismo”, expresó.

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También aseguró que otra de sus debilidades es el sobrepensamiento, especialmente por no conocer lo que pasa afuera, situación que lo lleva a dejar de disfrutar algunas cosas y pensar demasiado.

La inesperada confesión de Tebi Bernal en el muro de la verdad en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Y como última debilidad mencionó el tema de la ansiedad y las ganas de que todo llegue rápido.

Sin embargo, ante la pregunta del Jefe sobre cuál considera su mayor fortaleza, Tebi aseguró que es la espiritualidad, pues afirmó que cada día intenta ser una mejor persona.