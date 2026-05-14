Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tebi Bernal abrió su corazón y confesó su mayor debilidad en La casa de los famosos, ¿cuál fue?

Tebi Bernal habló de sus fortalezas, debilidades y emociones que ha vivido en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tebi Bernal en el muro de la verdad de La casa de los famosos Colombia.
La inesperada confesión de Tebi Bernal en el muro de la verdad en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tebi Bernal se enfrentó al muro de la verdad en La casa de los famosos Colombia y habló de sus fortalezas y debilidades.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Tebi Bernal en el muro de La casa de los famosos?

El participante de la casa más famosa abrió su corazón y le contó abiertamente al Jefe tres fortalezas y tres debilidades en medio de esta competencia de convivencia.

Tebi escribió estas palabras en un tablero, donde resaltó la nobleza que tiene con los demás. Allí aseguró que, si tiene una buena intención con alguien o si le muestran buenos gestos, incluso podría resarcirse si esa persona cometió algún error.

Artículos relacionados

Otra de las cualidades que destacó fue su inteligencia, momento en el que habló sobre su cultura general y el conocimiento que ha adquirido sobre diferentes temas, además de las ganas constantes que tiene de aprender, algo que, según él, siempre le resaltan.

Tebi Bernal en el muro de la verdad de La casa de los famosos Colombia.
La inesperada confesión de Tebi Bernal en el muro de la verdad en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“Me gusta incentivar mucho a las personas y ha sido uno de los propósitos que he tenido aquí”, dijo haciendo referencia a su estadía en La casa de los famosos Colombia.

Y finalmente habló sobre el hecho de no conocer la información de lo que sucede afuera y hacer de “tripas corazón” para desprenderse de lo emocional o sentimental, con el fin de que el Tebi del presente esté enfocado en el propósito de ganar La casa de los famosos Colombia.

¿Cuáles son las debilidades de Tebi en La casa de los famosos Colombia?

Pero en cuanto a las debilidades, habló de la reactividad, mencionando que intenta en todo momento controlar sus emociones: “Me cuesta tener control de mí mismo”, expresó.

Artículos relacionados

También aseguró que otra de sus debilidades es el sobrepensamiento, especialmente por no conocer lo que pasa afuera, situación que lo lleva a dejar de disfrutar algunas cosas y pensar demasiado.

Tebi Bernal en el muro de la verdad de La casa de los famosos Colombia.
La inesperada confesión de Tebi Bernal en el muro de la verdad en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Y como última debilidad mencionó el tema de la ansiedad y las ganas de que todo llegue rápido.

Sin embargo, ante la pregunta del Jefe sobre cuál considera su mayor fortaleza, Tebi aseguró que es la espiritualidad, pues afirmó que cada día intenta ser una mejor persona.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Beba venció a Alejandro Estrada y conservó el poder de salvación en La casa de los famosos La casa de los famosos

Así se definió el poder de salvación en La casa de los famosos, ¿quién ganó Beba o Alejandro?

Beba se quedó con el poder de salvación tras vencer a Alejandro Estrada en decisiva prueba en La casa de los famosos Colombia.

Juanse Laverde reveló quién merece ganar La casa de los famosos Influencers

Juanse Laverde confesó quién debería ganar La casa de los famosos y no es Mariana, ¿Alejandro Estrada?

Juanse Laverde causó sensación en redes sociales tras revelar el nombre de quién debería ganar La casa de los famosos Colombia.

Mariana Zapata habló sobre los señalamientos en su contra. Mariana Zapata

Mariana Zapata habló de su relación con Juanda Caribe: “No me considero moza”

Mariana Zapata reaccionó a las críticas por su acercamiento con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Juanes recordó su camino musical en los Premios Nuestra Tierra 2026 Juanes

Juanes recordó su camino musical tras recibir homenaje en Premios Nuestra Tierra 2026

Juanes llamó la atención con su reacción tras ser homenajeado como Artista Leyenda en los Premios Nuestra Tierra 2026.

Karola habló sobre el acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe Mariana Zapata

Karola dio su opinión sobre el acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe: esto dijo

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?

Videos revelan cómo se vivió el temblor que sacudió a Colombia Viral

Impactantes videos muestran cómo se vivió el sismo en Colombia: así fue