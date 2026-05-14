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Mariana Zapata habló de su relación con Juanda Caribe: “No me considero moza”

Mariana Zapata reaccionó a las críticas por su acercamiento con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mariana Zapata habló sobre los señalamientos en su contra.
Mariana Zapata habló sobre los señalamientos en su contra. (Foto Canal RCN).

Mariana Zapata se pronunció sobre los comentarios que han surgido por su cercanía con Juanda Caribe y dejó clara su postura frente a las críticas que ha recibido. La creadora de contenido aseguró que no se considera “moza” y explicó cómo ha manejado la situación que ha despertado conversación entre el público de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre su acercamiento con Juanda Caribe?

Luego de la reciente dinámica del detector de mentiras, en la que fue consultada sobre si tendría una relación más cercana con Juanda Caribe fuera del reality, sobre su vínculo con un exfutbolista profesional que tenía esposa y sobre las declaraciones de Beba de la Cruz, quien la llamó “moza”, Mariana Zapata aprovechó un momento a solas en el beauty para hablarle a las cámaras y expresar su opinión al respecto.

Beba arremete contra Mariana Zapata y la llama “moza”
Beba arremete contra Mariana Zapata y la llama “moza”. (Foto Canal RCN).

Según comentó la influenciadora, no se considera “moza” e incluso aseguró que nunca lo ha sido. Sin embargo, hizo énfasis en que, en el caso del exfutbolista, desconocía por completo que él tuviera esposa.

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Además, explicó que en dos ocasiones le ha sucedido que sale con hombres que niegan tener pareja, mostrando incluso supuestas pruebas falsas para respaldarlo. Por eso, afirmó que son ellos quienes tienen la responsabilidad en este tipo de situaciones.

“No me considero moza. De hecho, con lo del futbolista ese que hablamos ayer y toda esa cosa, yo ya les conté la historia… No sé qué ha salido de mí en cuanto a eso, pero toda la historia que conté así fue, y tengo pruebas de absolutamente todo… Yo no sabía que él estaba casado, en ese caso”.

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Mariana Zapata respondió a los comentarios y cuestionamientos que surgieron tras la dinámica del reality, dejando clara su postura frente a las acusaciones y defendiendo su versión de los hechos.

¿Mariana Zapata sigue cercana a Juanda Caribe pese a las críticas?

Aunque la pareja ha recibido múltiples comentarios e indirectas dentro de la competencia, Mariana Zapata sigue firme en que es Juanda Caribe quien le debe lealtad a su pareja sentimental, pues argumenta que ella está soltera y puede hacer lo que quiera, dejando claro que no se alejará de él a menos que él así lo quiera.

Beba cuestiona a Mariana Zapata y la tilda de “moza”
Beba cuestiona a Mariana Zapata y la tilda de “moza”. (Foto Canal RCN).
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