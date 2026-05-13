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Hermana de Alexa Torrex estalló contra Tebi Bernal tras negar un posible noviazgo a futuro

Hermana de Alexa Torrex estalló contra Tebi Bernal tras revelar que no tendría una relación con la exparticipante del reality.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hermana de Alexa Torrex reaccionó furiosa tras palabras de Tebi Bernal
Hermana de Alexa Torrex reaccionó furiosa tras palabras de Tebi Bernal. (Foto Canal RCN).

Durante la tarde de este miércoles 13 de mayo, los participantes de La casa de los famosos Colombia se sometieron una vez más al detector de mentiras, desatando nuevamente el caos dentro y fuera del reality, esta vez por las recientes declaraciones de Tebi Bernal sobre su relación con Alexa Torrex.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre su relación con Alexa Torrex?

Tebi Bernal fue consultado sobre si tendría una relación con Alexa Torrex una vez salga de La casa de los famosos Colombia, teniendo en cuenta que antes de la eliminación de ella ambos quedaron en términos románticos.

¿Por qué Tebi Bernal no tendría una relación con Alexa Torrex?
Tebi Bernal no tendría una relación con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, Tebi se mostró reacio al asegurar que por ahora no está seguro de formalizar una relación con la exparticipante, pues hasta el momento solo habría sentido atracción física.

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“No me atrevería a decir sí o no, porque a la hora de la verdad sí sentí atracción, entonces por el momento y mientras todo se da, creería que no”.

¿Cómo reaccionó Maiye Torrex, hermana de Alexa, ante las palabras de Tebi Bernal?

Sus palabras generaron todo tipo de reacciones en redes sociales no solo por parte de sus seguidores y televidentes, sino también de la misma Alexa Torrex y su familia, pues Maiye Torrex no pudo ocultar su molestia al ver la poca firmeza del participante frente a su romance con su hermana.

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"Ush, qué rabia, tibio de m13rd4”, expresó la joven influenciadora, uniéndose a la reacción de Alexa, quien confesó que el detector de mentiras le había aclarado muchas cosas justo antes de reingresar a La casa de los famosos Colombia para reencontrarse en medio de una cena romántica con Tebi Bernal.

Por lo pronto, esta polémica elevó las expectativas entre el público del reality, pues ahora más que nunca expresaron sentir ansias por ver lo que sucederá en la gala de este miércoles, en donde ambos participantes volverán a verse cara a cara.

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