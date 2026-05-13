Thaliana, hija de Yeison Jiménez, protagonizó tierno video en redes: así fue el emotivo momento

Thaliana, hija del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que compartieran un tierno video en el que se le ve junto al artista cuando aún estaba con vida. El clip rápidamente generó comentarios llenos de nostalgia entre los seguidores del cantante colombiano.

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¿Qué se observa en el video que Thaliana, hija de Yeison Jiménez, protagonizó?

En las últimas horas fue compartido a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez un emotivo video publicado originalmente en su feed en octubre del 2023 en el que se le ve compartiendo feliz junto a su hija Thaliana.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En el audiovisual se observa al artista cargando a la pequeña mientras ella le sonríe y le habla fijamente a los ojos. La grabación estuvo acompañada de un mensaje en el que expresó lo feliz que se sentía de poder compartir tiempo con su familia en medio de sus compromisos laborales.

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“Esta es la verdadera reina de mi vida. En sus brazos, en su ternura y en esos ojitos veo reflejado todo el amor de mi DIOS. Mi familia es la mayor bendición que tengo! No saben lo feliz que me hace poder llevarlas conmigo y tenerlas por lo menos un ratico en medio del corre, corre”, escribió el artista en aquella ocasión.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez a la emotiva escena con su hija Thaliana?

El video, que fue grabado años atrás antes de su trágica muerte, volvió a generar conmoción entre su fanaticada, quienes a través de la casilla de comentarios expresaron cómo la herida que dejó su fallecimiento volvió a abrirse al ver este emotivo momento que protagonizó en vida junto a su pequeña hija Thaliana.

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“Me duele tanto ver este video, tan solo pienso en Cami, Thali y Santi, merecían tener a su papi más años junto a ellos”, “Ay no, no es justo, él merecía estar junto a sus bebés y sus bebés merecían estar junto a su papito”, “Han pasado ya cuatro meses y lo sigo llorando, no sé cuándo me pasará, esto es tan raro”, fueron algunos de los comentarios.