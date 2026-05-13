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Paola Jara reaccionó en redes tras escándalo por supuesta captura de Jessi Uribe; ¿qué mostró?

Paola Jara desmintió con una imagen la falsa noticia que circula en redes de un supuesto arresto de Jessi Uribe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara mostró a Emilia en plena gira y desató revuelo tras noticia sobre Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe reaparecieron felices tras rumor que alarmó a sus seguidores. (Foto: AFP)

Paola Jara y Jessi Uribe se mostraron muy felices en una imagen que compartió la artista colombiana en las historias de su Instagram, donde aparece con la pequeña bebé Emilia en brazos.

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¿Paola Jara y Jessi Uribe mostraron el rostro de la bebé?

Desde la llegada de la bebé en noviembre del año pasado, Paola Jara y Jessi Uribe han estado combinando sus actividades musicales con la etapa de crianza.

Como bien se conoce Paola Jara y Jessi Uribe han optado por la tendencia de no mostrar el rostro de la bebé, aunque han compartido algunos detalles como un ojo, una ceja o partes del rostro en diferentes imágenes que han compartido en redes sociales.

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En esta ocasión Paola Jara compartió esta imagen en la que dejó ver que llevaba a su pequeña, pero sin dejar ver el rostro de la bebé de 7 meses. Jessi Uribe por su parte mencionó alguna vez que si mostraran a la bebé solo cuando fuera bautizada.

Paola Jara mostró a Emilia en plena gira y desató revuelo tras noticia sobre Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe reaparecieron felices tras rumor que alarmó a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

En medio de estas publicaciones, algunos seguidores han expresado expectativa por conocer el rostro completo de la bebé y saber a quién se parece.

La pareja que por el momento se encontraba en Europa en medio de presentaciones y que han revelado varias imágenes de lo que ha sido sus shows en compañía de la pequeña.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe se mostraron los dos con Emilia?

Recientemente había estado circulando una imagen en la que supuestamente Jessi Uribe había sido arrestado, por lo que el mismo cantante de música popular decidió pronunciarse al respecto y aclarar la situación.

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Según lo que se conoció es que la imagen que circulaba en redes sociales había sido hecha con Inteligencia Artificial. Ante la viralización, el cantante a través de sus redes sociales informó que se trataba de información falsa.

Paola Jara mostró a Emilia en plena gira y desató revuelo tras noticia sobre Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe reaparecieron felices tras rumor que alarmó a sus seguidores. (Foto: AFP)

En una dinámica de preguntas que hizo en su cuenta de Instagram, escribió: “La gente tiene el demonio adentro. Qué pesar, Dios los libre”

Además, en portales de entretenimiento se hablaba de que el cantante había sido detenido tras enfrentar acusaciones graves. Sin embargo, usuarios notaron inconsistencias en la fotografía y recordaron que actualmente Jessi Uribe se encuentra en medio de la gira por Europa junto a Paola Jara y su hija.

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