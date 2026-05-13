Juliana Calderón sorprendió al mostrar cómo reaccionó Yina al pedirle plata prestada; así fue el momento

Juliana Calderón causó furor al mostrar la reacción de su hermana Yina cuando le pidió 20 millones de pesos prestados.

Juliana Calderón trató de hacerle broma a su hermana, Yina. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la petición de su hermana Juliana?

La influenciadora hizo un video en el que puso a prueba a sus tres hermanas con la misma solicitud.

Mientras las mayores siguieron el juego, Yina no cayó en la broma y le pidió que le dijera la verdad, asegurando que si realmente necesitaba el dinero se lo prestaba.

Juliana no pudo contener la risa y confesó que era muy difícil engañar a Yina, con quien tiene la relación más cercana y de confianza.

Juliana utilizó como excusa su negocio de keratinas, pero la astucia de Yina fue suficiente para descubrir la mentira.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia demostró que conoce a su hermana mejor que nadie y que no se deja llevar por historias improvisadas.

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¿Qué dijo la familia de Juan Manuel Rodríguez sobre el supuesto romance con Juliana Calderón?

Juliana sigue siendo protagonista de controversias. Recientemente, la familia de Juan Manuel Rodríguez, quien falleció junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo del 10 de enero, publicó un comunicado en el que desmintieron que Calderón hubiera sido pareja de Rodríguez.

Además, pidieron respeto por su memoria y su nombre. Juliana respondió asegurando que no tiene que demostrar nada a nadie y que lo vivido con Juan Manuel queda en su conciencia.

Yina continúa con compromisos laborales fuera del país. Sin embargo, no ha dejado de responder a las polémicas locales.

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Recientemente reaccionó a las acusaciones de Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, quien aseguró que Calderón le habría confirmado un romance entre Maiye Torrex y Roberto Velásquez.

Las palabras de Toloza molestaron a Yina, quien anunció acciones legales para exigir una retractación y la presentación de pruebas.

La empresaria dejó claro que no permitirá que se utilice su nombre para difundir rumores sin fundamento.