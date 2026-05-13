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Sharon Stone volvió a vestirse de luto tras la muerte de su hermano mayor Mike Stone; esto contó

La actriz de Hollywood compartió en sus redes sociales una imagen y un emotivo mensaje para despedir a su hermano.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere hermano de Sharon Stone
La actriz enfrenta un nuevo golpe familiar tras perder a su hermano mayor. (Fotos: AFP y Freepik)

La reconocida actriz Sharon Stone se vistió de luto tras anunciar la muerte de su hermano mayor, Mike Stone, quien falleció a los 74 años luego de enfrentar varios problemas de salud.

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¿Quién era Mike Stone, el hermano de Sharon Stone?

La noticia fue compartida por la propia actriz a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a un emotivo mensaje dedicado a su hermano.

“Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido. Tras una larga enfermedad. Le deseamos paz”.

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Sharon Stone en el mensaje también mencionó a sus hijos Roan, Laird y Quinn. Luego de darse a conocer la noticia, seguidores y varias figuras del entretenimiento reaccionaron con mensajes de apoyo para la actriz.

Aunque Mike Stone mantuvo durante años una vida alejada de la exposición mediática, pero sí tuvo relación con el mundo artístico y participó en diferentes producciones cinematográficas.

Muere hermano de Sharon Stone
La actriz enfrenta un nuevo golpe familiar tras perder a su hermano mayor. (Foto: AFP)

Además de trabajar como músico, desarrolló algunos proyectos como actor durante la década de los noventa.

Uno de sus primeros trabajos en cine fue la película End of the Night, estrenada en 1990.

Tiempo después apareció junto a su hermana en la película The Quick and the Dead, conocida en Latinoamérica como Rápida y mortal.

¿Qué otras pérdidas ha enfrentado Sharon Stone en los últimos años?

La muerte de Mike Stone se suma a otros momentos difíciles que ha vivido la actriz en 2023 falleció Patrick Stone, hermano menor de Sharon, a los 57 años.

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Según contó la actriz en ese momento, Patrick sufrió una muerte cardíaca súbita relacionada con una enfermedad del corazón.

Años antes, la familia también enfrentó la muerte de River, hijo de Patrick Stone, quien falleció en 2021 cuando tenía apenas 11 meses de edad debido a una falla orgánica.

Muere hermano de Sharon Stone
La actriz enfrenta un nuevo golpe familiar tras perder a su hermano mayor. (Foto: Freepik)

En marzo de 2025, la actriz confirmó además la muerte de su madre, Dorothy Stone, quien tenía 91 años.

Sharon explicó que durante sus últimos años presentó varios derrames cerebrales y permaneció bajo cuidado médico.

La actriz habló en distintas entrevistas sobre la relación que mantuvo con su madre, tema que también abordó en sus memorias The Beauty of Living Twice publicadas en 2021.

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