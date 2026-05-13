Así es el outfit con el que Alexa Torrex espera cautivar a Tebi Bernal en su cena romántica

Alexa Torrex reveló el vestido que usará para su cena romántica con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia, un look que rápidamente llamó la atención por su estilo y por la intención de impactar en un momento clave de la convivencia.

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¿Por qué la cena romántica entre Tebi Bernal y Alexa Torrex es tan esperada?

Este miércoles 13 de mayo, La casa de los famosos Colombia será escenario de un reencuentro muy esperado por los televidentes entre Alexa Torrex, reciente eliminada del reality, y Tebi Bernal.

La inesperada reacción de Alexa Torrex tras palabras de Tebi encendió las redes (Foto Canal RCN)

El momento ha generado gran expectativa, especialmente por las recientes declaraciones del participante sobre una posible relación sentimental con la joven cantante. Él aseguró que, aunque sí sintió atracción por ella, por el momento no contemplaba formalizar un noviazgo.

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Mientras tanto, Alexa Torrex ha manifestado abiertamente su interés y los sentimientos que tiene hacia el participante. Ahora, con su regreso temporal a La casa de los famosos para reencontrarse con él por un instante, la atención está puesta sobre ambos.

¿Cómo es el vestido que Alexa Torrex usará en su cena con Tebi Bernal?

Durante la tarde de este importante día, Alexa Torrex dio un adelanto del outfit que llevará puesto para sorprender a Tebi Bernal en la esperada cena romántica dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Para la ocasión, la cantante eligió un vestido largo de encaje negro con transparencias y silueta ajustada. La prenda, de estilo elegante y llamativo, resalta su figura con un diseño tipo halter y detalles de encaje que recorren todo el cuerpo, generando un efecto semitransparente en la falda.

El outfit ha generado expectativa entre los seguidores del programa, que esperan ver cómo se desarrolla la cena entre Alexa Torrex y Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

Por lo pronto, Alexa Torrex parece estar ultimando detalles para este momento especial que sin duda alguna dejara a más de uno sorprendido.