Yeferson Cossio se pronunció tras revelar que su novia estaba en el hospital: "está embarazada”

Los creadores de contenido Yeferson Cossio y Carolina Gómez volvieron a aparecer en redes sociales luego de que una fotografía tomada desde un hospital generara inquietud entre sus seguidores.

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La influenciadora aclaró el contexto detrás de la imagen y explicó lo sucedido, mientras que la intervención de Cossio terminó acaparando la conversación al hacer referencia a un posible embarazo.

¿Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, está embarazada?

Durante la noche de este miércoles 13 de mayo, Carolina Gómez reapareció por medio de sus redes sociales con un corto audiovisual en el que apareció acompañada de Yeferson Cossio, para explicar la razón por la cual estuvo bajo atención médica en las últimas horas.

Yeferson Cossio mostró su preocupación por el estado de salud de Carolina Gómez. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, en medio de su explicación, la joven fue interrumpida por el creador de contenido, quien en susurro aseguró que la razón de su visita al hospital era un supuesto embarazo, lo que generó una risa nerviosa en Carolina.

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No obstante, el comentario se trató únicamente de una broma, pues Gómez continuó con su explicación y detalló que en realidad atravesó una recaída en su estado de salud.

¿Por qué Carolina Gómez tuvo que recibir atención médica?

De esta manera, Carolina Gómez explicó que durante los últimos días ha sentido un dolor persistente cerca de su riñón derecho, por lo que decidió acudir a atención médica para realizar los exámenes pertinentes, identificar la causa del malestar y recibir un tratamiento adecuado antes de que se convierta en algo más grave.

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“Me reporto sana y salva, y les digo esto porque vieron la historia que Yef publicó ayer, por allá tirada en una camilla. Les cuento, no es nada preocupante, solamente hace algunos días he tenido un dolorcito como en el riñón, por ese lado, y estamos mirando qué es, por qué tengo ese dolor, ya me están haciendo varios exámenes”.

Con esto, la pareja despejó la inquietud generada en redes y confirmó que la atención estuvo puesta únicamente en los exámenes médicos y en encontrar el origen del dolor que presentó la influenciadora.