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Así fue el reencuentro de Juanse y Campanita tras La casa de los famosos: “los muebles si bailan”

Juanse Laverde y Campanita se reencontraron y lanzaron fuerte mensaje en redes sociales tras La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juanse Laverde y Campanita aparecieron juntos tras salir de La casa de los famosos Colombia.
Así fue el reencuentro de Juanse Laverde y Campanita tras La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Juanse Laverde sorprendió al hacer un video en el que no solo sacó los pasos prohibidos, sino que además apareció junto a Campanita, quien llegó de manera inesperada que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

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¿Cómo fue el reencuentro entre Juanse Laverde y Campanita?

Los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia se habrían reunido luego de que Campanita se convirtiera en el más reciente eliminado de la competencia.

Campanita quedó fuera del reality tras obtener el menor porcentaje de votación y no alcanzar un lugar dentro del top 6 del programa.

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Por su parte, Juanse Laverde salió hace algunas semanas de la competencia, pero desde entonces ha estado reaccionando constantemente a lo que ocurre dentro de la casa y a las situaciones que involucran a los participantes.

Juanse Laverde y Campanita aparecieron juntos tras salir de La casa de los famosos Colombia.
Así fue el reencuentro de Juanse Laverde y Campanita tras La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Incluso, recientemente también reaccionó a la salida de Alexa Torrex, una de las participantes que muchos seguidores consideraban de las más fuertes de esta temporada.

El encuentro entre Juanse y Campanita llamó la atención de los seguidores no solo porque ambos compartieron nuevamente fuera de la competencia, sino porque el video mostró la cercanía y amistad que mantienen luego de su paso por La casa de los famosos Colombia.

En el video, ambos aparecieron bailando y haciendo algunos pasos generando reacciones.

¿Qué reacciones dejó el reencuentro entre Juanse y Campanita?

Una de ellas fue Lorena Altamirano, quien expresó su emoción al ver juntos nuevamente a Juanse y Campanita.

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“Los adoro”, escribió Lorena acompañando su comentario con corazones rojos. Posteriormente también agregó la palabra “bellos” en la publicación.

Otro de los que reaccionó fue el actor Omar Murillo, quien también comentó el video utilizando emojis de risas y corazones rojos.

Juanse Laverde y Campanita aparecieron juntos tras salir de La casa de los famosos Colombia.
Así fue el reencuentro de Juanse Laverde y Campanita tras La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Y con gran sorpresa, Campanita también reaccionó al video con un comentario en tono jocoso que llamó la atención de muchos.

“Los muebles sí bailan”, escribió en mayúsculas junto a varios emojis de risa y luego agregó: “Sí señor”.

Como bien se conoce a los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, los tildaban en redes sociales como ‘muebles’ de la tercera temporada.

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