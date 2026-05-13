Nicky Jam fue captado recorriendo las calles de Bogotá en Transmilenio | VIDEO

El cantante urbano Nicky Jam sorprendió a varios ciudadanos luego de ser visto movilizándose en TransMilenio mientras recorría diferentes sectores de Bogotá. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios reaccionaron a la inesperada aparición del artista en el transporte público de la capital.

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¿Qué hacía Nicky Jam recorriendo Bogotá en TransMilenio?

El reconocido cantante urbano Nicky Jam se volvió tendencia en la tarde de este miércoles 13 de mayo luego de que en redes sociales se viralizaran diversos videos en los que fue captado a bordo de TransMilenio.

Nicky Jam anunció un concierto en Bogot´´a el 06 de junio del 2026. (AFP/DANIEL MUNOZ-AFP/Charley Gallay)

Al parecer, el artista aprovechó su visita a la capital colombiana para recorrer diferentes puntos de la ciudad hasta llegar a su destino final: la estación El Campín. Dentro del estadio tenía un compromiso laboral relacionado con la promoción de su icónica gira ‘Tamo Activo Tour’.

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Vale la pena destacar que el cantante no se encontraba completamente solo durante esta aventura, pues estuvo acompañado por su equipo de seguridad mientras compartía de cerca con sus seguidores y ciudadanos capitalinos.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el artista interactuara, cantara a bordo del TransMilenio e incluso brindara algunos autógrafos a quienes se encontraban cerca de él durante este inesperado recorrido.

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¿Cuándo será el concierto de Nicky Jam en Colombia?

A través de sus redes sociales, Nicky Jam anunció que regresaría a Colombia con un concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 06 de junio de 2026, como parte de su gira ‘Tamo Activo Tour’.

Nicky Jam cantará en Bogotá, como parte de su 'Tamo Activo Tour' (AFP/ ason Koerner)

El cantante prometió interpretar varios de sus clásicos y nuevos éxitos para compartir una noche llena de reguetón junto a sus seguidores. Vale la pena destacar que las boletas salieron a la venta desde el pasado 03 de marzo.

Lo cierto es que su aparición en el transporte público de la ciudad terminó generando aún más expectativa entre sus seguidores, quienes ahora esperan con mayor interés su próximo concierto.