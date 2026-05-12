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Yaya Muñoz sorprende al hablar de embarazo tras el Día de la Madre por inesperada razón

Yaya Muñoz llamó la atención al hablar sobre embarazo, tras un momento inesperado con su apariencia física.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yaya Muñoz y su inesperado comentario sobre embarazo tras el Día de la Madre
Yaya Muñoz y su inesperado comentario sobre embarazo tras el Día de la Madre. (Foto Canal RCN | Freepik).

Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, generó sorpresa entre sus seguidores tras referirse a un embarazo poco después de la celebración por el Día de la Madre. La creadora de contenido abordó el asunto a raíz de una situación inesperada con su cuerpo que llamó la atención en redes sociales.

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¿Por qué Yaya Muñoz habló de embarazo tras el Día de la Madre?

En un reciente video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Yaya Muñoz se refirió a su aspecto físico y mencionó que en ocasiones su abdomen parecía el de una embarazada.

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve?
Esta es la bebida que a Yaya Muñoz le cambió la vida. | Foto: Freepik

Sin embargo, la mención estuvo enfocada en su salud intestinal, pues comentó a sus seguidores que desde hace varias semanas se había sentido muy inflamada, al punto de notar su abdomen con un aspecto similar al de una embarazada.

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“Hace como dos semanitas largas he hecho ciertos cambios en mi alimentación que me han ayudado, pero esto lo hice porque yo veía mi estómago, mi colon, muy inflamado. Nada me bajaba, literalmente siempre parecía embarazadita, así entrenara, así hiciera ayuno intermitente…”

La joven explicó que, para mejorar esta situación, decidió seguir el consejo de la persona que le ayuda en su casa y probar el kéfir, una bebida rica en probióticos beneficiosos para la salud intestinal.

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“Un día Melissa me dice: yo quiero que usted pruebe este yogurt artesanal, el kéfir, son probióticos que te van a ayudar”.

A raíz de esto, Yaya aseguró que notó una mejoría y recuperó el aspecto habitual de su abdomen, dejando claro que no se trataba de un embarazo, sino de una inflamación involuntaria.

¿Yaya Muñóz está soltera?

Desde que su relación con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia José Rodríguez, Yaya se ha mostrado enfocada en sí misma y en sus proyectos personales y profesionales.

En diversas ocasiones mencionó que por el momento no le interesaba darse una nueva oportunidad en el amor, por lo que se ha mantenido soltera todo este tiempo.

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Yaya y Jose Rodríguez confirmaron su ruptura a través de redes / (Foto del Canal RCN)
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