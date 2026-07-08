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Cucho Hernández rompió el silencio tras fallar el penal que eliminó a Colombia del Mundial

El delantero de la Selección Colombia habló por primera vez después de errar uno de los penales ante Suiza.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Cucho Hernández dio la cara tras el penal errado contra Suiza: "Lo asumo"
Cucho Hernández hizo inesperada confesión tras el penal fallado que eliminó a Colombia (Foto ALEX GRIMM / AFP)

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 luego de caer en la tanda de penales frente a Suiza en los octavos de final.

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Después de un intenso partido que terminó sin goles durante los 120 minutos reglamentarios y el tiempo extra, el clasificado a los cuartos de final se definió desde los penales.

La derrota dejó un ambiente de tristeza entre los jugadores y millones de hinchas colombianos que soñaban con volver a ver a la Tricolor entre las ocho mejores selecciones del mundo, algo que no ocurría desde Brasil 2014.

Tras el encuentro, uno de los jugadores que más llamó la atención fue Juan Camilo "Cucho" Hernández, quien decidió hablar públicamente sobre el penal que no logró hacer y asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido.

Cucho Hernández rompió el silencio tras fallar el penal que eliminó a Colombia del Mundial
Cucho Hernández dio la cara tras el penal errado contra Suiza: "Lo asumo" (Foto ALEX GRIMM / AFP)

¿Quiénes fallaron los penales de Colombia?

La definición por penales volvió a convertirse en un recuerdo doloroso para la Selección Colombia. Ocho años después de la eliminación frente a Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, el equipo nacional volvió a despedirse de una Copa del Mundo desde el punto penal.

En esta ocasión, Colombia erró dos cobros durante los penales. Los jugadores que no lograron anotar fueron Juan Camilo "Cucho" Hernández y Dávinson Sánchez, mientras que Suiza únicamente desperdició uno de sus lanzamientos.

El resultado terminó favoreciendo al equipo europeo, que aseguró su clasificación a los cuartos de final, mientras que la Tricolor puso fin a una racha en la que había llegado invicta hasta los octavos de final.

Cucho Hernández hizo inesperada confesión tras el penal fallado que eliminó a Colombia
Cucho Hernández rompió el silencio tras fallar el penal que eliminó a Colombia del Mundial (Foto Mike Nowak / AFP)

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¿Qué dijo Cucho Hernández sobre el penal errado?

Después del partido, Cucho Hernández respondió a los medios de comunicación y habló con sinceridad sobre el momento que vivió durante los penales.

El delantero reconoció que asumir la responsabilidad de cobrar el penal fue una decisión que tomó convencido y aseguró que no se arrepiente de haber dado un paso al frente, pese al resultado.

"En la vida me ha tocado fallar muchas veces. Han sido más fallos y tristezas en mi vida y en mi carrera futbolística que momentos felices. [...] Tengo la madurez para aceptar la responsabilidad. Yo, como delantero yo como cobrador de penales en mi club, debería haberlo hecho", expresó.

El atacante también aprovechó para enviar un mensaje a todos los colombianos que acompañaron a la Selección durante el Mundial.

"Lo asumo. Si me preguntas ahora mismo, volvería a tomar la decisión de agarrar. [..] Por mi parte, pedir disculpas a todo Colombia porque lo tuvimos cerca, lo tuvimos ahí. No se dio, pero hay que seguir", concluyó.

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