La Selección Colombia quedó por fuera del Mundial 2026 luego de enfrentarse a Suiza en los octavos de finall. El resultado generó diferentes reacciones, entre ellas la de la hermana de James Rodríguez, quien se pronunció con un emotivo mensaje.

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¿Cómo fue la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

El encuentro disputado en el BC Place terminó 0-0 después de los 90 minutos y tampoco hubo goles durante el tiempo extra. Por esta razón, la clasificación a los cuartos de final se resolvió desde los penales, instancia en la que Suiza se impuso 4-3.

Colombia fue eliminado por Suiza en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Durante la definición, Colombia tuvo algunos cobros fallidos que terminaron influyendo en el resultado. Entre los jugadores que no pudieron convertir estuvieron Jáminton Campaz y Dávinson Sánchez, mientras que otras versiones también mencionaron a Juan Camilo “Cucho” Hernández.

James Rodríguez disputó los primeros 66 minutos del compromiso antes de ser sustituido. Con este Mundial, el futbolista alcanzó una marca importante para la historia de Colombia, pues llegó a 13 partidos disputados en Copas del Mundo, superando el registro que compartían Carlos Valderrama y Freddy Rincón.

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La eliminación dejó varias imágenes que marcaron el cierre de la participación colombiana. El equipo terminó su camino en el torneo sin perder durante los 90 minutos ni el tiempo extra, ya que su salida se dio por la definición desde los penales. Ahora, Suiza continuará en el Mundial 2026 y enfrentará a Argentina en la siguiente fase.

¿Qué dijo la hermana de James Rodríguez sobre la eliminación de Colombia?

Tras el resultado, Juana Valentina Restrepo se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a su hermano. La creadora de contenido compartió una fotografía en la que aparece James después de la eliminación, una imagen que generó comentarios entre los seguidores del futbolista.

La publicación original destacaba el momento del jugador tras el final del partido y hacía referencia a la posibilidad de que esta fuera una de sus últimas participaciones en una Copa del Mundo debido a su edad. La imagen fue compartida por Juana Valentina, quien escribió:

“Siempre, siempre en este barco James David, el mejor jugador de la historia de este país”.

Juana Valentina Restrepo compartió contundente mensaje a través de sus redes sociales / (Foto de AFP)

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Posteriormente, la hermana del futbolista publicó otra fotografía junto a James cuando ambos eran pequeños y añadió un corazón blanco como muestra de apoyo familiar.

El mensaje rápidamente fue comentado por internautas, quienes resaltaron la relación entre los hermanos y el acompañamiento de la familia durante uno de los momentos más importantes de la carrera del jugador colombiano.

La reacción de Juana Valentina se sumó a las diferentes muestras de respaldo que recibió James Rodríguez luego de la eliminación de Colombia, especialmente por su trayectoria con la Selección y los registros que consiguió durante sus participaciones mundialistas.