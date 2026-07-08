La eliminación de Colombia en el Mundial 2026 dejó diferentes reacciones dentro y fuera de la cancha. Una de ellas fue la de la pareja de Jhon Arias, quien decidió dedicarle unas palabras al futbolista luego del cierre de la participación del equipo nacional en el torneo.

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¿Quién es la pareja de Jhon Arias?

La eliminación de Colombia en el Mundial 2026 dejó diferentes reacciones dentro y fuera de la cancha. Una de ellas fue la de Alejandra Ayala, pareja de Jhon Arias, quien decidió dedicarle unas palabras al futbolista luego del cierre de la participación del equipo nacional en el torneo.

Alejandra es una abogada colombiana y esposa del jugador. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2023 en una ceremonia realizada en Barú, cerca de Cartagena, y posteriormente dieron la bienvenida a su hija Zoe en 2025.

Alejandra Ayala, pareja de Jhon Arias, llama la atención en redes sociales / (Foto de AFP)

Durante la carrera de Jhon Arias, ella ha sido una de las personas que lo ha acompañado en diferentes momentos, desde su etapa en Fluminense FC hasta su llegada al entorno de Palmeiras.

Además, durante el Mundial 2026 compartió fotografías junto al futbolista y mensajes de apoyo en algunos de los partidos de la Selección Colombia.

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Luego de la eliminación del equipo colombiano ante Suiza en los octavos de final, la pareja del jugador volvió a aparecer en redes sociales con una publicación dedicada a Arias, destacando su participación en la Copa del Mundo y el esfuerzo realizado durante el torneo.

Colombia fue eliminado por Suiza en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

¿Qué mensaje le compartió la pareja de Jhon Arias?

Tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026, Ayala publicó una fotografía junto a Jhon Arias y su hija, en la que los tres aparecen abrazados mientras llevan puesta la camiseta de la Selección Colombia.

La imagen estuvo acompañada por una carta abierta dirigida a Jhon Arias, en la que Alejandra Ayala expresó su orgullo por el desempeño del futbolista durante el Mundial 2026. En el mensaje destacó su entrega con la Selección Colombia y aseguró que seguirá acompañándolo en cada etapa de su carrera.

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Además, dentro del mismo mensaje, la esposa del futbolista destacó el trabajo que realizó durante la Copa del Mundo y aseguró que, aunque el resultado no fue el esperado, su participación dejó una huella importante.

“Mi amor, hoy el resultado no fue el que todos soñábamos, pero jamás podrá borrar lo que hiciste en esta Copa del Mundo. Tu entrega, tu pasión y tu amor por Colombia quedaron en cada minuto que estuviste en la cancha”, escribió.

También mencionó el orgullo que siente junto a su hija por el papel que tuvo Arias con la Selección Colombia y resaltó el gol que marcó en el Mundial como un momento que quedará registrado en su trayectoria deportiva.

La publicación generó comentarios entre internautas, quienes destacaron el apoyo de la familia del futbolista luego de la despedida de Colombia del torneo.

Jhon Arias fue uno de los jugadores que hizo parte de la campaña del equipo nacional en el Mundial 2026, competencia que terminó para la Selección tras la definición por penales ante Suiza.