Lo que no se vio de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Se reveló una grabación de la Selección Colombia luego de su eliminación en el Mundial 2026 tras su partido contra Suiza.

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¿Cómo fue el partido de Colombia contra Suiza en el Mundial 2026?

Los cafeteros terminaron su participación en el Mundial 2026 luego de perder en la definición por penales frente a Suiza, en el partido correspondiente a los octavos de final.

Ambas selecciones disputaron el cupo a los cuartos de final en un encuentro que finalizó 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios.

Tras igualar el marcador, el compromiso se extendió al tiempo suplementario, donde tampoco hubo goles, por lo que, la clasificación se definió por penales.

En la tanda, Colombia quedó eliminada después de los cobros fallidos por el 'Cucho' Hernández y Dávinson Sánchez.

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¿Cómo reaccionaron los jugadores de Colombia tras la eliminación del Mundial 2026?

En redes sociales comenzaron a circular varios videos de la reacción de los jugadores de Colombia tras la eliminación de la Copa Mundo tras ser compartidos por varios de los asistentes.

Mientras en vivo se enfocó a los jugadores de Suiza celebrando su paso a cuartos de final, los cafeteros no pudieron ocultar su tristeza y rabia al respecto.

En una de las grabaciones más virales se ve a Juan Fernanda Quintero caminar levantarse molesto y caminar por toda la cancha para luego no contener las lágrimas y ser consolado por James Rodríguez.

Otros jugadores como Luis Díaz se lanzaron al suelo desconsolados y totalmente tristes por el resultado después de tanto esfuerzo.

Asimismo, a otros se les ve quedar completamente en shock y sin saber cómo reaccionar.

Por su parte, Daniel Muñoz también llamó la atención al dejarse ver arrodillado y rezando pese a haber perdido el encuentro.

Es importante mencionar que, para muchos de ellos este era su último Mundial, por lo que, la sensación que había alrededor era bastante nostálgica.

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Cabe destacar que, la derrota también generó reacciones entre los aficionados en redes sociales, que compartieron mensajes tras el resultado, con publicaciones marcadas por el llanto, el enojo y el humor, luego de la eliminación del equipo colombiano en la Copa del Mundo.