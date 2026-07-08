Luisa Fernanda W causó revuelo al confesar si estaría con Pipe Bueno si Legarda siguiera vivo

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se han consolidado como una de las parejas más reconocidas del entretenimiento colombiano.

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Juntos han formado una familia con sus dos hijos y, con el paso de los años, han demostrado que su relación sigue fortaleciéndose. Sin embargo, una pregunta sobre su pasado volvió a poner el nombre de Legarda en la conversación y generó miles de reacciones en redes sociales.

Durante una entrevista con la presentadora y empresaria Laura Tobón, la creadora de contenido respondió una de las preguntas que más curiosidad ha despertado entre sus seguidores desde hace varios años: ¿qué habría pasado si Legarda nunca hubiera fallecido?

Le preguntaron a Luisa Fernanda W si estaría con Pipe Bueno si Legarda siguiera vivo y su respuesta sorprendió (Foto Jason Koerner / AFP)

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre un posible futuro con Legarda?

En medio de la conversación, Laura Tobón le preguntó directamente si creía que habría construido un futuro junto a Legarda si el cantante no hubiera perdido la vida en 2019.

Luisa Fernanda confesó que hace poco había hablado precisamente de ese tema con algunas de sus mejores amigas y aseguró que, en ese momento de su vida, estaba completamente convencida de que su relación con el cantante tenía futuro.

La influencer explicó que mientras mantenía su noviazgo con Legarda existieron situaciones que hoy la hacen pensar que, de una u otra forma, su camino estaba destinado a cruzarse con Pipe Bueno.

Recordó que el representante de Pipe Bueno quería trabajar tanto con ella como con Legarda durante esa época, por lo que considera que, tarde o temprano, los tres habrían coincidido profesionalmente.

Sin embargo, también dejó claro que nadie puede saber qué habría ocurrido realmente.

"Uno no sabe si el futuro ya estaba escrito", explicó la empresaria, señalando que es imposible asegurar si ella y Legarda habrían permanecido juntos o si, con el paso del tiempo, su relación habría terminado por otras razones.

Incluso afirmó que existe la posibilidad de que hubiera conocido a Pipe Bueno mientras seguía con Legarda y que la historia hubiera tomado un rumbo completamente diferente.

La creadora de contenido aseguró que siente que todos los caminos terminaron conduciéndola hacia Pipe Bueno, aunque en ese momento todavía no coincidieran.

Aun así, insistió en que durante su noviazgo con el cantante estaba convencida de que construirían una vida juntos.

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¿Luisa Fernanda W quiere tener otro hijo?

Durante la misma entrevista, Laura Tobón también le preguntó si planea ampliar su familia o si ya considera que su etapa como mamá está completa.

Luisa respondió que es un tema del que todavía conversa con Pipe Bueno y que, por ahora, ella se siente completamente feliz con los dos hijos que tienen.

Sin embargo, reveló que Pipe sí mantiene la ilusión de convertirse nuevamente en padre y que le gustaría que esta vez fuera una niña.

Aunque no confirmó que estén buscando un nuevo embarazo, la influencer aseguró que es una decisión que ambos tomarán más adelante y cuando sientan que es el momento adecuado.