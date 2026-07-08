Jhon Arias se pronuncia tras derrota de Colombia: “nosotros no teníamos condiciones de competir”

Este miércoles 8 de julio, Colombia amaneció triste tras la derrota de la Selección frente a Suiza en los octavos de final de La Copa Mundial FIFA 2026, pues, aunque había mucha esperanza, la tricolor se quedó en los penaltis.

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Fueron 90 minutos más 30 de reposición para definir el destino de ambos equipos, sin embargo, no fue suficiente y el tiempo se alegó en los penaltis, en donde Colombia desaprovechó dos y esto los dejó por fuera de la copa del mundo.

Sin duda, las ilusiones de muchos se vieron rotas tras este resultado, pero, aún así, los ciudadanos les agradecen por los jugadores que hayan unido al país con algo de esperanza y fe, pese a que los resultados no fueron los esperados.

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Por su lado, Jhon Arias, quien le regaló la clasificación a octavos de final a la tricolor, se pronunció y dijo su opinión sobre lo que sucedió durante su eliminación del torneo.

¿Qué dijo Jhon Arias tras la derrota de Colombia frente a Suiza en el Mundial 2026?

Durante la respectiva rueda de prensa tras los partidos de la Copa Mundial FIFA 2016, los jugadores hablan sobre lo sucedido en el más reciente partido y en el caso de Colombia, Jhon Arias se pronunció para revelar su opinión sobre los resultados de la tarde del pasado martes.

Jhon Arias explicó la derrota de Colombia y lanzó una fuerte declaración. (AFP/ JUAN MABROMATA)

El 11 de la selección rompió el silencio luego de la eliminación de Colombia del Mundial y habló de los resultados de su equipo, dijo que, queda la pregunta, “¿qué nos faltó?”

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Además, dijo que sí afecta en la parte física el hecho de que fueron los únicos que recorrieron los tres países para competir, pero que “no es una excusa”.

¿Qué respondió Jhon Arias sobre el juego final de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

“Está bueno de poner excusas. Nosotros no teníamos condiciones de competir”, dijo Arias, antes de mencionar que aún así jugaron bien.

Jhon Arias dejó una fuerte reflexión tras la derrota de Colombia. (AFP/ Alfredo Estrella)

Así mismo, Jhon reitera que algo les falta, pues jugaron los mejores futbolistas, quienes están acostumbrados a ganar en sus respectivos clubes.

En cuanto a los colombianos, el jugador 11 dijo que “la gente siempre confía en ellos, se ilusionan” y concluyó que siempre se van con las manos vacías y eso es para reflexionar.