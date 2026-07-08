Esta sería la desventaja que tuvo Colombia frente al resto de selecciones en el Mundial: ¿cuál fue?

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza dejó un sentimiento de tristeza entre los hinchas.

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La Tricolor perdió en la tanda de penales y se despidió del torneo cuando muchos soñaban con volver a alcanzar, e incluso superar, la histórica actuación de Brasil 2014.

Sin embargo, después del partido comenzó a tomar fuerza un detalle que, según muchos aficionados y analistas, pudo haber influido en el rendimiento del equipo durante la Copa del Mundo.

Incluso uno de los jugadores de la Selección Colombia habló sobre este tema y reconoció que existieron diferencias importantes frente a otras selecciones.

El detalle que habría perjudicado a Colombia en el Mundial 2026 y del que pocos hablaron (Foto Luke Hales / AFP)

¿Cuál fue la desventaja que tuvo Colombia durante el Mundial?

En redes sociales comenzó a circular información sobre la gran cantidad de kilómetros que recorrió la Selección Colombia durante el torneo. A diferencia de otros equipos, el combinado nacional tuvo que disputar partidos en tres países distintos: México, Estados Unidos y Canadá.

En apenas 20 días, Colombia recorrió más de 8.000 kilómetros para cumplir con sus partidos. Cada traslado implicó vuelos largos, cambios de ciudad, diferencias de clima y menos tiempo para descansar y preparar los partidos.

Muchos usuarios consideran que ese desgaste constante pudo afectar el estado físico de los jugadores, especialmente en un torneo donde los encuentros se disputan con pocos días de diferencia.

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¿Qué dijo Jhon Arias sobre esta situación?

Uno de los jugadores que habló del tema fue Jhon Arias, quien reconoció que la Selección Colombia no compitió bajo las mismas condiciones que otros equipos durante el Mundial.

El futbolista explicó que el equipo tuvo que realizar largos desplazamientos entre sedes y que ese esfuerzo terminó afectando físicamente al grupo. Sin embargo, dejó claro que no quería utilizar ese aspecto como una excusa para justificar la eliminación frente a Suiza.

Arias aseguró que esa situación no es nueva y que considera que seguirá ocurriendo en futuras ediciones.

A pesar de ello, insistió en que Colombia siempre intentó competir al máximo nivel y que el grupo asumía plenamente la responsabilidad por el resultado obtenido.