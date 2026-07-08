Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Esta sería la desventaja que tuvo Colombia frente al resto de selecciones en el Mundial: ¿cuál fue?

Tras la eliminación de la Tricolor, miles de aficionados señalaron un detalle que habría afectado al equipo durante todo el torneo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El detalle que habría perjudicado a Colombia en el Mundial 2026 y del que pocos hablaron
La desventaja que habría marcado el Mundial de Colombia y de la que ahora todos están hablando (Foto Alex Grimm / AFP)

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza dejó un sentimiento de tristeza entre los hinchas.

Artículos relacionados

La Tricolor perdió en la tanda de penales y se despidió del torneo cuando muchos soñaban con volver a alcanzar, e incluso superar, la histórica actuación de Brasil 2014.

Sin embargo, después del partido comenzó a tomar fuerza un detalle que, según muchos aficionados y analistas, pudo haber influido en el rendimiento del equipo durante la Copa del Mundo.

Incluso uno de los jugadores de la Selección Colombia habló sobre este tema y reconoció que existieron diferencias importantes frente a otras selecciones.

El dato que indignó a los hinchas tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026
El detalle que habría perjudicado a Colombia en el Mundial 2026 y del que pocos hablaron (Foto Luke Hales / AFP)

¿Cuál fue la desventaja que tuvo Colombia durante el Mundial?

En redes sociales comenzó a circular información sobre la gran cantidad de kilómetros que recorrió la Selección Colombia durante el torneo. A diferencia de otros equipos, el combinado nacional tuvo que disputar partidos en tres países distintos: México, Estados Unidos y Canadá.

En apenas 20 días, Colombia recorrió más de 8.000 kilómetros para cumplir con sus partidos. Cada traslado implicó vuelos largos, cambios de ciudad, diferencias de clima y menos tiempo para descansar y preparar los partidos.

Muchos usuarios consideran que ese desgaste constante pudo afectar el estado físico de los jugadores, especialmente en un torneo donde los encuentros se disputan con pocos días de diferencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhon Arias sobre esta situación?

Uno de los jugadores que habló del tema fue Jhon Arias, quien reconoció que la Selección Colombia no compitió bajo las mismas condiciones que otros equipos durante el Mundial.

El futbolista explicó que el equipo tuvo que realizar largos desplazamientos entre sedes y que ese esfuerzo terminó afectando físicamente al grupo. Sin embargo, dejó claro que no quería utilizar ese aspecto como una excusa para justificar la eliminación frente a Suiza.

Arias aseguró que esa situación no es nueva y que considera que seguirá ocurriendo en futuras ediciones.

A pesar de ello, insistió en que Colombia siempre intentó competir al máximo nivel y que el grupo asumía plenamente la responsabilidad por el resultado obtenido.

Jhon Arias reveló la desventaja con la que Colombia enfrentó el Mundial 2026
Jhon Arias reveló la desventaja con la que Colombia enfrentó el Mundial 2026 (Foto JUAN MABROMATA / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El mensaje de Juan Fernando Quintero que hace pensar en su retiro de la Tricolor Mundial de fútbol

Juan Fernando Quintero habría insinuado que no va más con la Selección Colombia

Juan Fernando Quintero hizo una sorpresiva revelación, generando especulaciones sobre continuar en la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo durante una rueda de prensa en el Mundial. Selección Colombia

Néstor Lorenzo conmueve con desgarrador gesto hacia los jugadores de Colombia: esto hizo

La tristeza por la eliminación de Colombia de la Copa del Mundo, llevó a que el director técnico protagonizara sentido momento.

Jhon Arias dejó una fuerte reflexión tras la derrota de Colombia Mundial de fútbol

Jhon Arias se pronuncia tras derrota de Colombia: “nosotros no teníamos condiciones de competir”

Jhon Arias habló tras la eliminación de Colombia y dijo que, pese a que no había condiciones de competir, no debían poner excusas.

Lo más superlike

Daniel Muñoz en el Mundial 2026. Selección Colombia

Daniel Muñoz rompió el silencio tras la derrota de Colombia y dividió opiniones: ¿qué dijo?

Daniel Muñoz no se quedó con nada, por lo que expresó con completa claridad su opinión sobre la participación de Colombia en el Mundial.

El video de Blessd antes del Colombia vs. Suiza desató una ola de críticas tras la eliminación. Blessd

Blessd mostró sus carros de la Selección Colombia y terminó recibiendo duras críticas tras la derrota

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?