¿Se va Néstor Lorenzo? Esto es lo que se sabe tras la eliminación de Colombia

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, y no es para menos, pues millones de hinchas veían en el equipo muchas posibilidades de seguir avanzando en el campeonato y hasta de llegar a la final.

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¿Néstor Lorenzo seguirá en la Selección Colombia? Esto se sabe

No obstante, la ilusión por llegar a los cuartos de final de esta edición se terminó, pues el desempeño de 'La Tricolor' a lo largo del campeonato, no fue suficiente para lograr derrotar al último rival en la cancha y quedarse con la victoria.

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Lo anterior, ha llevado a que aficionados del combinado nacional se pregunten si Néstor Lorenzo, actual técnico de la Selección Colombia, seguirá al mando del equipo, quien ha estado al frente desde el pasado 2 de junio de 2022.

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Ante el interés que este tema ha despertado, La Federación Colombiana de Fútbol ha manifestado su deseo de que el argentino continúe siendo el encargado de llevar las riendas del equipo, pues hasta el momento, ha logrado cumplir con todas la expectativas, una de ellas, y quizás la más importante, volver a llevar a Colombia a un Mundial.

Esta es la fecha en la que Néstor Lorenzo culmina su contrato con la Selección Colombia. Foto | Juan Mabromata.

¿Cuándo se termina el contrato de Néstor Lorenzo, actual técnico de la Selección Colombia?

Sin embargo, aunque la decisión depende en gran parte de la Federación, de acuerdo con un periodista de ESPN, todo parece indicar que Néstor Lorenzo habría recibido propuestas del fútbol español para abandonar la Selección Colombia, además, de reportar que el Boca Junior también estaría interesado en el técnico.

Dicho esto, por ahora queda esperar las conversaciones que se den en los próximos días frente al tema, lo que sí es un hecho, es que, hasta el momento, Lorenzo no ha confirmado que no se vaya a renovar su contrato, pero tampoco ha anunciado si tiene en sus planes irse.

¿Néstor Lorenzo renovará su contrato con la Selección Colombia? | AFP: Joaquín Sarmiento

"No voy a hablar de eso. Por ahora, hasta que tenga contrato, sí. Me preparo para el Mundial. No pienso después de eso. Le quiero agradecer al pueblo colombiano por alentarlo", dijo el director previo al inicio del Mundial.

Cabe señalar que, el contrato del entrenador argentino termina el próximo 30 de julio, por lo que, seguramente, este mes se conocerá la decisión que tomaron ambas partes.