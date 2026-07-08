Hombre murió tras sufrir un infarto mientras veía el partido de Colombia
Se trata de Eduardo Navarro, un hincha de la Selección Colombia que no logró soportar la pérdida de la Selección Colombia en el Mundial.
Lo que prometía ser una para ver frente a la pantalla el compromiso de Colombia frente Suiza, terminó convirtiéndose en una completa tragedia, pues en medio de la tristeza y conmoción, un hombre perdió la vida tras confirmarse que Colombia quedó eliminada de esta edición del Mundial.
¿Cuál fue la causa de muerte del hombre que presenció el partido de Colombia VS Suiza?
De acuerdo con los testigos, la tragedia que tuvo lugar en el Municipio De San Pedro, en el departamento de Sucre, ocurrió cuando Eduardo Navarro Navarro presenciaba el compromiso en el que Colombia fue derrotado por su rival, y aunque todo transcurría normal en medio de la emotividad del momento, el hombre sintió de manera repentina un dolor en su pecho.
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el Mono Campo, apodo por el que era conocido en la región, tuvo que ser llevado con urgencia a un centro médico, lugar en el que, pese a los intentos del personal de la salud, no fue posible salvarle la vida.
Lo que se sabe hasta el momento, es que al parecer su fallecimiento se dio a raíz de un infarto, sin embargo, es importante mencionar que, por ahora, el encargado de establecer la causa específica será Medicina Legal
¿Un hombre falleció tras la derrota de Colombia en el Mundial?
Por su parte, la Alcaldía Municipal De San Pedro, compartieron unas sentidas palabras en las que expresaron sus condolencias a los seres queridos de Navarro, lamentando su fallecimiento y pidiendo por su descanso.
"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Elevamos una oración para que Dios les conceda fortaleza, consuelo y resignación ante esta irreparable pérdida", se lee en el más reciente post de la Alcaldía en su cuenta de Facebook.
Así mismo, amigos, conocidos y habitantes del municipio, se manifestaron en los comentarios y escribieron mensajes recordándolo con cariño y también deseando por medio de sus oraciones mucha resignación a sus familiares y paz en la tumba de este hombre.
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