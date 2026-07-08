Jhon Arias reaparece en redes tras la eliminación de Colombia: así reaccionó

El pasado martes 7 de julio, Colombia volvió a vivir un día triste tras la eliminación de la Selección en la Copa Mundial FIFA 2026, pues no clasificaron a cuartos de final tras enfrentar a Suiza.

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El partido, sin duda generó bastante preocupación, ya que no fue para nada fácil, de hecho, se alargaron a los 30 minutos de más de reposición, pero esto tampoco fue suficiente y se fueron a penalistas.

Aquí, la tricolor falló en dos penales y eso es lo que hoy los tiene por fuera de la copa del mundo, en donde, para algunos expertos, ellos podían haber llegado mucho más lejos, pues se mostraban muy seguros de su juego.

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Sin embargo, nada fue suficiente porque el resultado final es que se acabó el Mundial 2026 para ellos; por eso, tras horas de este momento triste, Jhon Arias reapareció en sus redes con revelador mensaje.

¿Qué dijo Jhon Arias al reaparecer en sus redes tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

Jhon Arias fue quien hizo que Colombia clasificara a octavos de final con su único gol en el mundial 2026 el pasado viernes 3 de julio; por eso, la expectativa para la Tricolor era bastante alta.

Jhon Arias regresó a las redes tras la eliminación de Colombia. (AFP/ Sandy Huffaker )

Sin embargo, esto no duró mucho y él, en entrevistas dijo que algo había fallado, por lo que sabe que deben mejorar para futuros partidos.

Pero, apareció en sus redes con una nostálgica foto de él sentado sobre la cancha y escribió: “Dios sabe el porqué de todas las cosas y su voluntad está por encima de la nuestra, a él sea siempre la gloria”.

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¿Qué reveló Jhon Arias tras quedar fuera del Mundial 2026?

Además de decir que fueron los planes de Dios lo que ocurrió tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026, Jhon Arias agradeció a los colombianos que los apoyaros y siempre creyeron en él.

Jhon Arias rompió el silencio tras la eliminación de Colombia. (AFP/ Carl Recine)

Durante las entrevistas, él fue sensato al explicar que tenía mayor desgaste por sus traslados, pues fue el único país que tuvo que jugar en las tres sedes y eso les restó tiempo de descanso.

De igual manera, dijo que esto no era una excusa y que, deben mejorar, porque ya basta con siempre quedar eliminados a puertas del horno.