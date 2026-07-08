Se viraliza la reacción de Dávinson Sánchez tras fallar el penal que dejó a Colombia fuera del Mundial

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando tristeza entre los hinchas.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Colombiana que es viral por su parecido con Haaland vuelve a paralizar las redes

Después de un intenso partido frente a Suiza que terminó empatado tras 120 minutos de juego, el clasificado a los cuartos de final tuvo que definirse desde el punto penal, una situación que revivió el doloroso recuerdo de Rusia 2018, cuando la Tricolor también quedó eliminada por esta misma vía frente a Inglaterra.

Horas después del encuentro comenzaron a viralizarse varios videos del momento en que los jugadores colombianos asimilaban la derrota.

Sin embargo, uno de los que más conmovió a los aficionados fue el protagonizado por Dávinson Sánchez, quien no pudo contener las lágrimas tras errar uno de los cobros.

Se hizo viral la reacción de Dávinson Sánchez tras el penal que cambió el destino de Colombia (Foto Don MacKinnon / AFP)

¿Quiénes fallaron los penales de Colombia?

La definición terminó 4-3 a favor de Suiza y dejó a Colombia fuera del Mundial. Durante la tanda, dos jugadores colombianos no lograron anotar sus cobros y eso terminó dándole la victoria al equipo europeo.

El primero en fallar fue Dávinson Sánchez, cuyo remate no terminó en gol. Más adelante, Juan Camilo "Cucho" Hernández también desperdició su oportunidad luego de que el arquero rival lograra detener su disparo.

Dávinson Sánchez rompió en llanto tras el penal que eliminó a Colombia; las imágenes se hicieron virales (Foto Luis ACOSTA / AFP)

Artículos relacionados Selección Colombia Así reaccionó el capitán de Suiza al ver llorando a Lucho Díaz tras la eliminación de Colombia

¿Cómo reaccionó Dávinson Sánchez ante la derrota de Colombia?

Después del último penal, las cámaras captaron a Dávinson Sánchez completamente afectado por el resultado. El defensor cayó al suelo y rompió en llanto.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde miles de personas expresaron mensajes de apoyo para el futbolista. Muchos recordaron que, más allá del penal errado, Sánchez fue uno de los jugadores más destacados de Colombia durante el torneo.

En los videos también se observa cómo varios de sus compañeros se acercan para abrazarlo e intentar consolarlo. Algunos jugadores permanecieron a su lado mientras el defensor seguía visiblemente afectado por lo ocurrido.

La escena conmovió a muchos aficionados, quienes destacaron el respaldo que recibió el defensor por parte del cuerpo técnico y del resto del plantel en uno de los momentos más difíciles de la Selección Colombia durante el Mundial 2026.