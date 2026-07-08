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Néstor Lorenzo conmueve con desgarrador gesto hacia los jugadores de Colombia: esto hizo

La tristeza por la eliminación de Colombia de la Copa del Mundo, llevó a que el director técnico protagonizara sentido momento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Néstor Lorenzo durante una rueda de prensa en el Mundial.
Néstor Lorenzo protagonizó emotivo momento tras la eliminación de Colombia. Foto | Juan Mabromata.

La derrota de Colombia frente a Suiza el pasado martes 7 de julio, continúa desatando reacciones y siendo motivo de tristeza para millones de hinchas, y no es para menos pues cada vez se sentía más cerca la posibilidad de ver a 'La Tricolor' avanzar hacia los cuartos de final y convertirse en una de las 8 mejores selecciones del torneo.

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¿Cuál fue la desgarradora imagen de Néstor Lorenzo tras la derrota de la Selección Colombia?

Tras culminarse el partido y el sueño de estar en una Copa de Mundo, el sentimiento y la conmoción se apoderó no solo del cuerpo técnico, también de los jugadores que lo dejaron todo en la cancha, quienes se dejaron ver muy afectados ante su salida del campeonato luego de no lograr derrotar al rival en los penales.

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Justamente, en medio del dolor que esto ha significado para muchos, recientemente empezó a circular un video desgarrador video en el que quedó registrado el instante en el que Néstor Lorenzo, director técnico del combinado nacional, se acercó al terreno de juego para poder consolar a los jugadores que, en ese momento, se encontraban completamente devastados.

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En el audiovisual, se apreciar el momento en el que el técnico les dice palabras de aliento a algunos futbolistas como James Rodríguez y Luis Díaz, quienes fueron de los más golpeados por la eliminación del equipo.

Néstor Lorenzo hizo una contundente declaración tras el partido de Colombia con Portugal: ¿cuál?
El gesto de Néstor Lorenzo con jugadores de la Selección Colombia. | AFP: Joaquín Sarmiento

¿Qué reacciones desató el video de Néstor Lorenzo consolando a la Selección Colombia?

Como era de esperarse, el gesto del argentino hacia los guerreros de Colombia, despertó decenas de mensajes, en donde los internautas dejaron palabras expresando su sentir y, por supuesto, lamentando el resultado del partido que los dejó por fuera del sueño mundialista.

"Gracias Néstor, qué lindo fue ilusionarnos de nuevo", "Nada qué reprochar", "Son grandes", "Gracias Selección, mis respetos", "La dieron toda, gracias muchachos", "Solo felicitaciones", "Gracias Lorenz por hacernos soñar", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Él es Juan Manuel, el hijo de Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo consoló a los jugadores tras la derrota. | AFP: Chris Coduto

Pese a no lograr asegurar un cupo en la siguiente fase, en este momento, la hinchada solo tiene palabras de gratitud hacia el equipo técnico y los jugadores, pues hasta el último minuto trataron de anotar del gol y llevarle una nueva alegría al pueblo colombiano.

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