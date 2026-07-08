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a eliminación de Colombia del Mundial 2026 sigue generando reacciones. Mientras la Selección quedó fuera del torneo tras caer en la tanda de penales frente a Suiza, varios de los protagonistas del encuentro comenzaron a compartir sus impresiones en redes sociales.

Uno de ellos fue Gregor Kobel, arquero del equipo europeo, quien publicó un mensaje acompañado de varias imágenes del partido que no tardó en llamar la atención de los aficionados.

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¿Quién es Gregor Kobel, arquero de Suiza?

Gregor Kobel es el arquero titular de la selección de Suiza y también hace parte del Borussia Dortmund, club de la Bundesliga alemana. Desde que Yann Sommer anunció su retiro de la selección en 2024, Kobel asumió la responsabilidad de defender el arco del equipo nacional y poco a poco se ganó un lugar fijo en las convocatorias.

En el duelo frente a Colombia, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, el portero fue uno de los jugadores con mayor protagonismo.

Gregor Kobel, arquero de Suiza, llama la atención en redes sociales / (Foto de AFP)

Durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario evitó que la Selección Colombia pudiera abrir el marcador, pese a las llegadas que tuvo el equipo de la tricolor.

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El encuentro terminó igualado 0-0, por lo que el clasificado a los cuartos de final tuvo que definirse desde el punto penal. Allí, Suiza fue más efectiva y consiguió imponerse 4-3 para asegurar su lugar entre los ocho mejores equipos del campeonato.

La actuación de Kobel fue destacada por distintos aficionados en redes sociales, quienes resaltaron las intervenciones que tuvo durante el compromiso y la seguridad que transmitió en el arco durante un partido que se mantuvo parejo de principio a fin.

¿Qué dijo Gregor Kobel tras la victoria contra Colombia en el Mundial 2026?

Horas después de conseguir la clasificación a los cuartos de final, Gregor Kobel apareció en sus redes sociales.

Gregor Kobel se pronunció tras la victoria contra Colombia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

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El arquero publicó varias fotos del partido frente a Colombia, en las que se le ve celebrando con sus compañeros, gritando tras una de las jugadas y atento bajo los tres palos durante el encuentro. También compartió una imagen mientras sostenía un trofeo.

Aunque fueron varias las fotografías que publicó, hubo un detalle que llamó la atención de sus seguidores. El arquero decidió acompañar las imágenes con un mensaje breve en el que resumió cómo vivió la clasificación de su selección.

"Más que feliz", escribió.

A través de comentarios, los internautas afirmaron que con esta frase Kobel expresó la satisfacción por avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 después de superar a Colombia en una de las llaves más disputadas de los octavos de final.

Con la victoria sobre Colombia, Suiza aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora deberá concentrarse en su siguiente reto dentro del torneo: su partido contra Argentina.