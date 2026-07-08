La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 generó múltiples reacciones entre jugadores, familiares y personas cercanas al equipo. Una de las publicaciones que llamó la atención fue la de Luisa María Duque, pareja de James Rodríguez, quien compartió varios mensajes luego del juego.

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¿Quién es la novia de James Rodríguez, Luisa María Duque?

Luisa María Duque es una modelo y creadora de contenido colombiana nacida en Pereira. La joven cuenta con una comunidad de seguidores en redes sociales, aunque ha mantenido gran parte de su vida personal alejada de la exposición pública.

Su relación con James Rodríguez se conoció a comienzos de 2025 y, desde entonces, ambos han manejado su vínculo con discreción. El noviazgo coincidió con la etapa en la que el futbolista estuvo en México y, poco a poco, la pareja empezó a compartir algunos momentos en redes sociales.

En redes recuerdan la historia de James Rodríguez y Luisa María Duque / (Foto de AFP)

Durante el Mundial 2026, Luisa también apareció en algunos contenidos que generaron comentarios entre los seguidores del jugador, como un video en TikTok junto a Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina.

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Aunque James suele mantener su vida sentimental en privado, Luisa ha acompañado algunos momentos importantes del futbolista y esta vez decidió pronunciarse luego del resultado que dejó a Colombia fuera del torneo.

¿Qué dijo Luisa Duque tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

Después de la eliminación de Colombia ante Suiza en la definición por penales, Luisa María Duque compartió en sus historias de Instagram una publicación de la cuenta oficial de Canal RCN en la que se agradecía a los futbolistas por su entrega durante el campeonato.

En la imagen aparecían mensajes de reconocimiento hacia los jugadores de la Selección Colombia por representar al país y defender la camiseta durante el Mundial 2026. Al compartirla, Luisa acompañó la publicación con un emoji de una cara llorando y un corazón roto, reflejando su reacción frente al resultado.

Colombia fue eliminado por Suiza en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

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Más adelante, la pareja de James Rodríguez publicó otra imagen relacionada con el recorrido del mediocampista en los mundiales. La fotografía mostraba un montaje en el que aparecía James abrazando a su versión del Mundial de 2014, torneo en el que fue una de las figuras de Colombia.

Junto a esa publicación, Luisa escribió un mensaje dirigido al futbolista en el que expresó su admiración y cariño por su participación:

“Toda mi admiración, mi amor”.

Con sus publicaciones, Luisa dejó ver su respaldo al jugador en uno de los momentos más comentados del Mundial 2026, mientras los aficionados continúan recordando la participación de Colombia en el campeonato.