Mamá de James Rodríguez protagonizó emotiva escena al consolar a Salomé tras la derrota de Colombia

El pasado martes 7 de julio, la Selección Colombia disputó su cuarto partido en el Mundial de Fútbol 2026, enfrentándose a Suiza en una fase decisiva del torneo. El combinado nacional quedó eliminado tras caer en la tanda de penales, poniendo fin al sueño mundialista.

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Después de la derrota, se conoció una emotiva escena en la que María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, consoló a su nieta Salomé tras la eliminación de Colombia de la Copa del Mundo FIFA.

¿Cómo fue la emotiva escena entre la mamá de James Rodríguez y su nieta Salomé tras eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Pocos minutos después de que el marcador diera como ganador a Suiza ante la Selección Colombia, las redes sociales comenzaron a llenarse de reacciones de los colombianos, entre ellas la de Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, quien acompañó al jugador profesional de manera presencial en esta travesía.

¿Cómo reaccionó James Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026? | AFP: Odd Andersen

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, María del Pilar Rubio, madre del centrocampista, compartió un emotivo momento en el que consoló a su nieta, quien no pudo contener las lágrimas tras la eliminación de la Selección Colombia.

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"Mi amor, te amamos. Tu papá, nuestro mayor orgullo. Eres la niña de papá", escribió la madre de James junto a la captura de pantalla de la videollamada en la que acompañó a la menor en medio de la tristeza por el resultado.

Aunque la derrota puso fin al sueño de la Selección Colombia en el Mundial 2026, el gesto de María del Pilar Rubio con su nieta Salomé dejó uno de los momentos más emotivos tras el partido que despidió a quienes dieron todo por la tricolor durante las últimas décadas.

¿Qué equipos han pasado a cuartos de final tras la derrota de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Con la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de fútbol 2026, los enfrentamientos durante la etapa de cuartos de final quedaron definida de la siguiente manera:

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