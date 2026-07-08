Falcao se pronunció tras supuesta crítica a la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿qué dijo?

La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 generó diferentes reacciones entre jugadores, hinchas y figuras del fútbol nacional. Entre quienes se pronunciaron estuvo Falcao García, quien luego de sus declaraciones se vio obligado a aclarar el de su mensaje mensaje.

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¿Qué dijo Falcao García tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

Luego de la derrota de Colombia ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, definida desde la tanda de penales, Falcao García compartió una reflexión sobre lo ocurrido durante el partido y sobre algunos aspectos que considera importantes para el crecimiento del fútbol colombiano.

El delantero samario habló de las oportunidades que tuvo el equipo durante el encuentro y señaló que en estas instancias los rivales tienen la capacidad de aprovechar cualquier error. Además, mencionó la importancia de fortalecer algunos aspectos del juego, especialmente aquellos relacionados con la preparación de los futbolistas.

Falcao García se pronunció tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Sus declaraciones también incluyeron una reflexión sobre la estructura del fútbol colombiano. Falcao hizo énfasis en la necesidad de mejorar los procesos de formación, fortalecer las categorías inferiores y crear mejores condiciones para los jugadores que buscan avanzar en su carrera profesional.

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"La mayor vergüenza de nuestro sistema organizativo actual es la inexistencia total de una categoría C", dijo.

¿Qué dijo Falcao García sobre su mensaje de la Selección Colombia?

Después de que sus palabras generaran diferentes interpretaciones, Falcao García publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales para explicar el enfoque de sus declaraciones.

El futbolista aseguró que varias personas habían cambiado el sentido de sus palabras y aclaró que su mensaje no estaba dirigido contra la Selección Colombia ni contra los integrantes del equipo que participaron en el Mundial 2026.

Falcao explicó que su intención era hablar sobre la necesidad de fortalecer las bases del fútbol nacional, desde la formación de nuevos talentos hasta las condiciones de las categorías que hacen parte del desarrollo profesional.

Falcao García aclaró su mensaje sobre la Selección Colombia / (Foto de AFP)

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El delantero indicó que aspectos como la organización de las divisiones inferiores, la competencia entre equipos y las condiciones laborales de los futbolistas son temas que deben seguir siendo analizados para construir un mejor futuro para el deporte en el país.

“Mi mensaje fue una reflexión sobre la necesidad de fortalecer nuestro fútbol desde su base (…) que aumente la competitividad y dignificar las condiciones salariales de los jugadores en estas categorías”, dijo.

El mensaje del delantero llegó tras la eliminación de Colombia en el Mundial y abrió la conversación sobre los retos que enfrenta el fútbol nacional más allá de los resultados deportivos.

Con su aclaración, Falcao buscó precisar que sus palabras estaban enfocadas en una reflexión general sobre el futuro del fútbol colombiano y no en una crítica hacia la Selección Colombia tras su eliminación del torneo.