James Rodríguez no aguantó las lágrimas tras ser eliminado del Mundial 2026

El futbolista James Rodríguez conmovió a millones de fanáticos luego de no contener las lágrimas al quedar eliminado del Mundial 2026 en octavos de final tras enfrentarse contra la Selección de Suiza.

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¿Cómo reaccionó James Rodríguez tras ser eliminado del Mundial 2026?

El jugador no pudo contener las lágrimas después del encuentro con los suizos en Canadá, donde consoló a Juan Fernando Quintero, quien se mostró aún más afectado por la derrota.

El jugador se mostró bastante triste y conmovido, pues este podría ser su último Mundial.

Tras su reacción, miles de fanáticos se mostraron muy conmovidos por sus cortas palabras y lo llenaron de elogios por el gran desempeño que tuvo con la Selección Colombia, además del liderazgo que mantuvo durante toda la competencia.

Asimismo, saliendo del Estadio también se dejó ver bajo de ánimo.

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¿Cómo estuvo el partido de Colombia contra Suiza en el Mundial 2026?

Ambas selecciones se enfrentaron por un cupo para los cuartos de final en el Mundial 2026, las cuales demostraron su alto nivel futbolístico y las razones por las que llegaron a dicha instancia.

El duelo estuvo parejo, tanto así que el resultado fue 0-0, por lo que, tuvieron que irse a alargue jugando 30 minutos más.

El marcador siguió igual, razón por la que tuvieron que irse a penales y fue allí donde la tricolor quedó por fuera luego de que el Cucho Hernández y Dávinson Sánchez fallaran sus posibilidades de anotar.

Los jugadores se mostraron bastante tristes por el resultado, la cual no tardaron de expresar ante las cámaras en medio de la cancha.

Millones de fanáticos reaccionaron en redes sociales, algunos entre llanto, otros con rabia y otros con humor por esta inesperada derrota, pues los cafeteros se habían convertido en uno de los favoritos de la Copa del Mundo.

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Por ahora, los jugadores deberán prepararse para regresar a Colombia y retomar sus labores en sus respectivas selecciones o cambios de vida, debido a que para muchos pudo haber sido su último partido con la Selección Colombia.