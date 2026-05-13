Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en la televisión! Reconocido actor surcoreano fue encontrado sin vida en un restaurante

El actor surcoreano fue encontrado sin vida en un restaurante y las autoridades continúan investigando el caso.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luto en la televisión coreana tras inesperada muerte de reconocido actor
Luto en la televisión coreana tras inesperada muerte de reconocido actor (Foto freepik)

La industria del entretenimiento en Corea del Sur atraviesa un momento de tristeza tras conocerse la muerte de un famoso actor, reconocido por su trayectoria en cine y televisión y por convertirse en una figura viral en internet gracias a un popular meme.

Artículos relacionados

La noticia fue confirmada por medios internacionales y rápidamente generó reacciones entre seguidores de los dramas coreanos y usuarios en redes sociales, quienes recordaron varios de sus papeles más conocidos y el impacto que tuvo en la cultura popular digital.

¿Quién fue el reconocido actor que fue encontrado sin vida?

Park Dong-bin fue un actor surcoreano con una extensa carrera dentro de la industria audiovisual de su país. Su debut en la actuación ocurrió en 1996 y desde entonces participó en diferentes producciones de cine y televisión.

A lo largo de los años logró construir una carrera reconocida gracias a sus apariciones en producciones como Me casé con una antifan y Maybe Love, además de películas como Shiri y Volcano High School.

También hizo parte de reconocidas series surcoreanas como Rustic Period, El inmortal almirante Yi Sun-sin y The King Dae Joyoung, producciones con las que ganó popularidad entre los seguidores de los dramas históricos y el cine coreano.

Sin embargo, uno de los momentos que más lo acercó a nuevas generaciones ocurrió en 2012, cuando protagonizó una escena que terminó convirtiéndose en meme viral en internet.

En la secuencia, el actor aparecía escupiendo jugo de naranja de manera inesperada, escena que comenzó a circular masivamente en redes sociales y que hizo que muchos usuarios lo identificaran con apodos como “Juice Guy” o “Juice Uncle”.

Encuentran sin vida a actor surcoreano, Park Dong-bin, que se volvió viral en redes sociales
Encuentran sin vida a actor surcoreano, Park Dong-bin, que se volvió viral en redes sociales (Foto freepik)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa de muerte de Park Dong-bin?

Según informes preliminares de la policía, Park Dong-bin fue encontrado sin vida dentro de un restaurante que estaba próximo a ser inaugurado.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, un socio y amigo cercano del actor encontró el cuerpo y posteriormente alertó a los organismos correspondientes.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se encontraron signos de vi0lencia, ingreso forzado ni indicios inmediatos que apunten a un homicidi0.

Asimismo, las autoridades surcoreanas no han confirmado oficialmente la causa de muerte del actor.

Indicaron que el caso continúa bajo investigación mientras avanzan los procedimientos correspondientes para esclarecer qué ocurrió.

La noticia del fallecimiento de Park Dong-bin ha provocado múltiples mensajes de tristeza y despedida en redes sociales.

Reconocido actor surcoreano, Park Dong-bin, fue encontrado muerto
Reconocido actor surcoreano, Park Dong-bin, fue encontrado muerto y autoridades investigan el caso (Foto freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Redes reaccionan al tierno video de Aiuni cantando “Latina Foreva” Karol G

Hija de famosos cantantes se viraliza en redes tras cantar tema de Karol G

Aiuni, hija de Zhamira y Jay Wheeler se viralizó en redes tras cantar Latina Foreva; el video con su pronunciación causó furor.

Conmoción en la NBA por la muerte de reconocido exjugador a los 49 años Viral

Falleció reconocido basquetbolista tras luchar contra uno de los cánceres más agresivos

El exjugador de la NBA falleció a los 49 años luego de varios meses enfrentando un agresivo cáncer cerebral.

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comentarista a causa de cáncer: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comentarista a causa de cáncer: ¿quién fue?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de un reconocido comentarista tras larga batalla contra el cáncer.

Lo más superlike

Alexa Torrex lanzó fuerte indirecta luego de confesión de Tebi La casa de los famosos

Alexa Torrex lanzó fuerte indirecta luego de confesión de Tebi en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex reaccionó en redes tras las declaraciones de Tebi sobre el futuro de su relación en La casa de los famosos.

Aida Victoria Merlano habló de Naim Darrechi. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano habló de Naim Darrechi, nuevo novio de La Blanquita: "Igual de explosivos"

Conoce dónde y cuándo ver la transmisión. Premios Nuestra Tierra

¿Dónde seguir EN VIVO la gala completa y sin interrupciones de los Premios Nuestra Tierra 2026? Te contamos

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal Salud

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?