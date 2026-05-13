La industria del entretenimiento en Corea del Sur atraviesa un momento de tristeza tras conocerse la muerte de un famoso actor, reconocido por su trayectoria en cine y televisión y por convertirse en una figura viral en internet gracias a un popular meme.

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La noticia fue confirmada por medios internacionales y rápidamente generó reacciones entre seguidores de los dramas coreanos y usuarios en redes sociales, quienes recordaron varios de sus papeles más conocidos y el impacto que tuvo en la cultura popular digital.

¿Quién fue el reconocido actor que fue encontrado sin vida?

Park Dong-bin fue un actor surcoreano con una extensa carrera dentro de la industria audiovisual de su país. Su debut en la actuación ocurrió en 1996 y desde entonces participó en diferentes producciones de cine y televisión.

A lo largo de los años logró construir una carrera reconocida gracias a sus apariciones en producciones como Me casé con una antifan y Maybe Love, además de películas como Shiri y Volcano High School.

También hizo parte de reconocidas series surcoreanas como Rustic Period, El inmortal almirante Yi Sun-sin y The King Dae Joyoung, producciones con las que ganó popularidad entre los seguidores de los dramas históricos y el cine coreano.

Sin embargo, uno de los momentos que más lo acercó a nuevas generaciones ocurrió en 2012, cuando protagonizó una escena que terminó convirtiéndose en meme viral en internet.

En la secuencia, el actor aparecía escupiendo jugo de naranja de manera inesperada, escena que comenzó a circular masivamente en redes sociales y que hizo que muchos usuarios lo identificaran con apodos como “Juice Guy” o “Juice Uncle”.

Encuentran sin vida a actor surcoreano, Park Dong-bin, que se volvió viral en redes sociales (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Park Dong-bin?

Según informes preliminares de la policía, Park Dong-bin fue encontrado sin vida dentro de un restaurante que estaba próximo a ser inaugurado.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, un socio y amigo cercano del actor encontró el cuerpo y posteriormente alertó a los organismos correspondientes.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se encontraron signos de vi0lencia, ingreso forzado ni indicios inmediatos que apunten a un homicidi0.

Asimismo, las autoridades surcoreanas no han confirmado oficialmente la causa de muerte del actor.

Indicaron que el caso continúa bajo investigación mientras avanzan los procedimientos correspondientes para esclarecer qué ocurrió.

La noticia del fallecimiento de Park Dong-bin ha provocado múltiples mensajes de tristeza y despedida en redes sociales.