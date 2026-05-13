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Yaya Muñoz alarmó a sus seguidores tras revelar que se someterá a un procedimiento por fuertes dolores

Yaya Muñoz reveló que los dolores por la ciática empeoraron y deberá someterse a un procedimiento.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yaya Muñoz alarmó a sus seguidores tras confesar intenso dolor que no la deja levantarse
Yaya Muñoz alarmó a sus seguidores tras confesar intenso dolor que no la deja levantarse (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

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a presentadora y creadora de contenido Yaya Muñoz preocupó a sus seguidores luego de compartir en redes sociales que deberá someterse a un procedimiento médico debido a los fuertes dolores que viene padeciendo desde hace varios meses.

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A través de sus plataformas digitales, Yaya habló nuevamente sobre los problemas físicos que ha enfrentado recientemente y confesó que el dolor ha llegado a afectar seriamente su rutina diaria.

Yaya Muñoz reveló que tendrá que inyectarse por fuertes dolores en la ciática
Yaya Muñoz reveló que tendrá que inyectarse por fuertes dolores en la ciática (Foto Canal RCN)

¿Qué dolores padece Yaya Muñoz?

Desde hace algunos meses, Yaya Muñoz ha contado públicamente que sufre fuertes dolores relacionados con la ciática.

La presentadora explicó que en varias ocasiones las molestias han sido tan intensas que incluso le dificultan descansar correctamente durante las noches.

Asimismo, reveló que el dolor ha llegado a impedirle realizar actividades cotidianas con normalidad, incluyendo levantarse de la cama, situación que recientemente volvió a ocurrirle.

La ciática es una afección relacionada con el nervio ciático, el cual recorre desde la parte baja de la espalda hasta las piernas. Este tipo de dolor suele manifestarse en la zona lumbar, pasar por los glúteos y extenderse hacia una de las piernas.

En muchos casos, este problema puede estar asociado a la compresión de un nervio, incluyendo situaciones derivadas de hernias discales u otras afecciones relacionadas con la columna.

Yaya Muñoz reveló que los dolores por la ciática empeoraron
Yaya Muñoz reveló que los dolores por la ciática empeoraron (Foto Canal RCN)

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¿Qué procedimiento se someterá Yaya Muñoz para el dolor?

A través de sus historias en redes sociales, Yaya Muñoz confesó que deberá someterse a un procedimiento con inyecciones para intentar aliviar el fuerte dolor que viene sintiendo.

La presentadora explicó que recientemente el dolor fue tan intenso que ni siquiera pudo levantarse de la cama, motivo por el que tomó la decisión de iniciar este tratamiento.

“Buenas buenas. Aunque hoy para mi no son tannnn. Me tocó quedarme en cama sin ir a entrenar. Este dolor no me dejó (esta noche me [emoji de inyección])”, escribió en redes

Hasta el momento, Yaya no ha revelado exactamente qué tipo de medicamento o inyección le aplicarán.

Sin embargo, algunos tratamientos médicos utilizados para aliviar dolores relacionados con la ciática incluyen infiltraciones o inyecciones en zonas cercanas al nervio afectado para intentar disminuir la inflamación y reducir el dolor.

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