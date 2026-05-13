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Sebastián Martínez se despidió de ‘Pa’ seguirte queriendo’: "me divertí hasta el último día"

Sebastián Martínez causó conmoción con inesperado mensaje tras terminar las grabaciones de ‘Pa’ seguirte queriendo’.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sebastián Martínez se despidió de ‘Pa’ seguirte queriendo’
Sebastián Martínez habló de ‘Pa’ seguirte queriendo’ / (Foto del Canal RCN)

Sebastián Martínez sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que habló sobre el cierre de las grabaciones de Pa’ seguirte queriendo, producción que reunió nuevamente a parte del elenco original de Pa’ quererte, novela del Canal RCN.

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¿Qué dijo Sebastián Martínez sobre el final de ‘Pa’ seguirte queriendo’?

Sebastián Martínez confirmó a través de sus redes sociales que terminaron las grabaciones de la novela y aprovechó para dedicar unas palabras al equipo con el que trabajó durante esta nueva temporada.

En su cuenta de Instagram, el actor publicó varias fotos detrás de cámaras junto a algunos de sus compañeros y habló de la experiencia que vivió durante el rodaje. Según escribió, fue un proyecto que disfrutó desde el inicio hasta el último día de grabaciones.

“Hemos terminado el rodaje de Pa’ seguirte queriendo. Solo puedo decir que fui muy feliz y me divertí hasta el último día”, escribió.

¿Qué dijo Sebastián Martínez sobre el final de ‘Pa’ seguirte queriendo’?
Sebastián Martínez habló sobre el final de ‘Pa’ seguirte queriendo’ / (Foto del Canal RCN)

Además, aseguró que en esta producción se logró reunir un equipo con el que se sintió cómodo trabajando y destacó el ambiente que se vivió durante las grabaciones. También expresó que espera que los televidentes puedan disfrutar la historia cuando llegue a las pantallas.

La publicación rápidamente comenzó a recibir comentarios de seguidores y colegas de la televisión colombiana, quienes reaccionaron al mensaje del actor y recordaron algunos momentos de la primera entrega.

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¿Quiénes regresan en ‘Pa’ seguirte queriendo’?

La secuela volvió a reunir a varios actores que hicieron parte de Pa’ quererte, producción que tuvo acogida entre los televidentes por las historias familiares y las relaciones entre sus personajes.

Entre los regresos que más comentarios generaron está el de Hanny Vizcaíno, quien nuevamente comparte escenas con Sebastián Martínez. La relación entre sus personajes fue una de las más recordadas por quienes siguieron la novela.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre la fecha de estreno, en redes sociales varios usuarios afirmaron que esperan ver nuevamente a Mauricio Reina de la Hoz y al resto del elenco en pantalla.

En los comentarios de la publicación, algunos seguidores también pidieron que la historia tenga más temporadas y destacaron el cariño que aún sienten por los personajes de la producción.

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