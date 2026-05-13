La relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex continúa dando de qué hablar dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia. Una dinámica en el reality dejó varias declaraciones que llamaron la atención de los seguidores del programa.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Durante una actividad con detector de mentiras en La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal fue cuestionado sobre la posibilidad de tener una relación con Alexa Torrex cuando termine su participación en el reality.

La pregunta surgió en medio de una dinámica que ha generado conversaciones entre los participantes y los televidentes.

Al responder, Tebi explicó que no se atrevería a dar una respuesta definitiva. Según comentó, sí sintió atracción hacia Alexa Torrex, aunque aseguró que, por ahora, considera que no tendría una relación con ella.

“Yo sentí atracción, entonces, por el momento, mientras todo se da, creería que no”, expresó durante la actividad.

Tebi Bernal habló sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Sus declaraciones generaron reacciones entre los internautas, especialmente porque ambos protagonizaron varios momentos cercanos antes de la eliminación de Alexa Torrex del programa.

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¿Por qué Tebi Bernal no tendría una relación con Alexa Torrex?

Además de hablar sobre la atracción que sintió, Tebi Bernal también mencionó algunas razones por las cuales no se proyecta en una relación con Alexa Torrex fuera del reality.

El participante aseguró que existen diferencias entre ambos relacionadas con la edad y las formas de pensar. Por esa razón, señaló que actualmente no considera iniciar algo sentimental cuando finalice su paso por el programa.

Tebi Bernal no tendría una relación con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Estas palabras se conocieron poco antes del esperado reencuentro entre los dos participantes. La producción confirmó que Alexa Torrex regresará temporalmente a La casa de los famosos Colombia para compartir una cena con Tebi Bernal.

La visita ha generado expectativa entre los seguidores del reality, ya que muchos consideran que ambos quedaron con conversaciones pendientes tras la salida de Alexa del programa.

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¿Qué pasará en el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

La entrada de Alexa Torrex al reality está programada para la noche del 13 de mayo. Durante la actividad, ambos podrán conversar sobre lo ocurrido dentro de la casa y aclarar varios temas relacionados con su historia.

Alexa Torrex y Tebi Bernal se reencontrarán en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El reencuentro llega después de semanas en las que los seguidores del programa han comentado constantemente sobre la conexión que mostraron durante la convivencia.

En temporadas recientes, el detector de mentiras ha dejado discusiones relacionadas con lealtad. Por eso, la respuesta de Tebi Bernal sobre Alexa Torrex terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre quienes siguen el reality en redes sociales.