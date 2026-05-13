Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Tebi Bernal tendría una relación con Alexa Torrex tras La casa de los famosos?; esto confesó

Tebi Bernal rompió el silencio y reveló qué piensa acerca de Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Tebi Bernal reveló tendría una relación con Alexa Torrex?
Tebi Bernal habló sobre su relación con Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

La relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex continúa dando de qué hablar dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia. Una dinámica en el reality dejó varias declaraciones que llamaron la atención de los seguidores del programa.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Durante una actividad con detector de mentiras en La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal fue cuestionado sobre la posibilidad de tener una relación con Alexa Torrex cuando termine su participación en el reality.

La pregunta surgió en medio de una dinámica que ha generado conversaciones entre los participantes y los televidentes.

Al responder, Tebi explicó que no se atrevería a dar una respuesta definitiva. Según comentó, sí sintió atracción hacia Alexa Torrex, aunque aseguró que, por ahora, considera que no tendría una relación con ella.

“Yo sentí atracción, entonces, por el momento, mientras todo se da, creería que no”, expresó durante la actividad.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos?
Tebi Bernal habló sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Sus declaraciones generaron reacciones entre los internautas, especialmente porque ambos protagonizaron varios momentos cercanos antes de la eliminación de Alexa Torrex del programa.

Artículos relacionados

¿Por qué Tebi Bernal no tendría una relación con Alexa Torrex?

Además de hablar sobre la atracción que sintió, Tebi Bernal también mencionó algunas razones por las cuales no se proyecta en una relación con Alexa Torrex fuera del reality.

El participante aseguró que existen diferencias entre ambos relacionadas con la edad y las formas de pensar. Por esa razón, señaló que actualmente no considera iniciar algo sentimental cuando finalice su paso por el programa.

¿Por qué Tebi Bernal no tendría una relación con Alexa Torrex?
Tebi Bernal no tendría una relación con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Estas palabras se conocieron poco antes del esperado reencuentro entre los dos participantes. La producción confirmó que Alexa Torrex regresará temporalmente a La casa de los famosos Colombia para compartir una cena con Tebi Bernal.

La visita ha generado expectativa entre los seguidores del reality, ya que muchos consideran que ambos quedaron con conversaciones pendientes tras la salida de Alexa del programa.

Artículos relacionados

¿Qué pasará en el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

La entrada de Alexa Torrex al reality está programada para la noche del 13 de mayo. Durante la actividad, ambos podrán conversar sobre lo ocurrido dentro de la casa y aclarar varios temas relacionados con su historia.

¿Qué pasará en el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?
Alexa Torrex y Tebi Bernal se reencontrarán en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El reencuentro llega después de semanas en las que los seguidores del programa han comentado constantemente sobre la conexión que mostraron durante la convivencia.

En temporadas recientes, el detector de mentiras ha dejado discusiones relacionadas con lealtad. Por eso, la respuesta de Tebi Bernal sobre Alexa Torrex terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre quienes siguen el reality en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex lanzó fuerte indirecta luego de confesión de Tebi La casa de los famosos

Alexa Torrex lanzó fuerte indirecta luego de confesión de Tebi en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex reaccionó en redes tras las declaraciones de Tebi sobre el futuro de su relación en La casa de los famosos.

Juanda Caribe desata una ola de opiniones tras especial gesto con Mariana Zapata: ¿qué hizo? La casa de los famosos

Juanda Caribe desata una ola de opiniones tras especial gesto con Mariana Zapata: ¿qué hizo?

“Me siento bien”, Juanda Caribe tuvo inesperado gesto con Mariana Zapata y aparentemente dejó atrás su pasado con Sheila Gándara.

Tebi no confía en el juego de Beba y Valentino Lázaro. Mariana Zapata

Tebi mostró su desconfianza con Beba y Valentino Lázaro en La casa de los famosos; ¿estrategia o hipocresía?

Tebi expresó dudas sobre la cercanía de Beba y Valentino Lázaro con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano habló de Naim Darrechi. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano habló de Naim Darrechi, nuevo novio de La Blanquita: "Igual de explosivos"

Aida Victoria Merlano habló del noviazgo de Naim y La Blanquita, asegurando que su amistad le permite apoyarlo en sus decisiones.

Redes reaccionan al tierno video de Aiuni cantando “Latina Foreva” Karol G

Hija de famosos cantantes se viraliza en redes tras cantar tema de Karol G

Conoce dónde y cuándo ver la transmisión. Premios Nuestra Tierra

¿Dónde seguir EN VIVO la gala completa y sin interrupciones de los Premios Nuestra Tierra 2026? Te contamos

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal Salud

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?