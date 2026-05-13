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Aida Victoria Merlano habló de Naim Darrechi, nuevo novio de La Blanquita: "Igual de explosivos"

Aida Victoria Merlano habló del noviazgo de Naim y La Blanquita, asegurando que su amistad le permite apoyarlo en sus decisiones.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria Merlano habló de Naim Darrechi.
Aida Victoria Merlano habló de Naim Darrechi, pareja de La Blanquita. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano dio sus impresiones sobre el nuevo noviazgo entre Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita.

Aida Victoria Merlano habló de su relación con Naim Darrechi.
Aida Victoria Merlano habló de su relación con Naim Darrechi, pareja de La Blanquita. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre Naim Darrechi, nueva pareja de La Blanquita?

La barranquillera reveló que le alegra por Naim, a quien considera como su hermano menor porque tiene rasgos de personalidad similares a los de su familiar, pues ambos son contestatarios y explosivos.

Merlano expresó que incluso le enseñó a controlar estas emociones a través de ejercicios de respiración, lo que fortaleció su amistad.

El romance entre Naim y Katy se confirmó en redes sociales, cuando el romance entre Naim y Katy se confirmó en redes sociales, cuando el español subió un video en el que le pidió a La Blanquita que fuera su novia formalmente.

La caleña respondió con un sí inmediato, gesto que se viralizó y generó críticas debido a su reciente ruptura con Deiby Ruiz, padre de su hijo.

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Tras la separación, ambos protagonizaron acusaciones públicas sobre responsabilidades familiares y bienes compartidos.

Katy, por su parte, publicó que su paso por el reality internacional le permitió avanzar en sus proyectos y que está trabajando para darle un hogar propio a su hijo sin depender de Ruiz.

La relación entre Katy y Naim ha generado un intenso debate digital. Muchos internautas han compartido los videos con Deiby Ruiz, quien aseguró que no volvería con Katy bajo ninguna circunstancia y que solo mantiene contacto por su hijo.

La conversación se mantiene activa en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes apoyan la pareja y quienes respaldan a Deiby en medio de la polémica.

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¿Qué pasó con el romance entre Aida Victoria Merlano y Agustín Fernández?

Aida Victoria Merlano estuvo involucrada con Agustín Fernández en un romance intenso que, tras salir del programa, parece haberse quedado en un acercamiento momentáneo.

Sin embargo, un clip que circula en redes sociales la volvió tendencia: en él se observa a Aida y Agustín entrando a un baño para darse muestras de afecto, situación que fue delatada por los sonidos del video.

El material ha causado revuelo y mantiene a los seguidores a la expectativa de un pronunciamiento directo de Merlano, quien hasta ahora no ha respondido públicamente sobre este hecho.

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