La actriz colombiana Michell Orozco habló recientemente sobre los ingresos que recibe por su trabajo en la actuación, luego de revelar en redes sociales que actualmente se moviliza en transporte público. Sus declaraciones generaron conversación entre seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por la realidad económica que enfrentan algunos artistas en el país.

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¿Qué dijo Michell Orozco sobre los ingresos de los actores?

Luego de que Michell Orozco se mostrara usando TransMilenio junto a su esposo, varios internautas se preguntaron por qué la actriz utilizaba transporte público pese a trabajar en televisión.

Michell Orozco habló del sueldo de los actores y sorprendió con su confesión. (Foto Canal RCN).

Ante esto, la joven aclaró que usar este medio de transporte no significa que los actores reciban malos pagos por su trabajo. Sin embargo, explicó que su realidad es distinta a la de otras figuras del entretenimiento que viven rodeadas de lujos.

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Orozco contó que proviene de una familia de escasos recursos en Caquetá, por lo que su perspectiva sobre la vida y el dinero es diferente. Según explicó, para ella poder comer lo que quiere, bañarse con agua caliente y vivir en un apartamento decorado a su gusto ya representa un lujo.

“Actualmente vivo como una princesa, vivo en un apartamento hermoso que decoré completamente a mi gusto, con las cosas que siempre soñé. Me baño con agua caliente, como lo que se me da la gana y creo que eso tiene muchísimo valor, teniendo en cuenta el contexto en el que crecí”, comentó.

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¿Cómo es el pago a los actores en Colombia?

Además, señaló que aunque la actuación puede ser bien remunerada, también es un trabajo inestable, ya que pueden pasar meses sin participar en grandes proyectos televisivos o cinematográficos, aunque sí suelen surgir campañas publicitarias con mayor frecuencia.

Michell Orozco destapó la realidad salarial de los actores en Colombia. (Foto Canal RCN).

La actriz agregó que parte de sus ingresos los ha destinado a su educación, la de su hermano y el apoyo de su familia.