Alexa Torrex y famoso cantante causaron revuelo con inesperado coqueteo en redes: ¿adiós Alebi?

La creadora de contenido Alexa Torrex volvió a generar conversación en redes sociales luego de interactuar públicamente con el cantante Montano, situación que muchos seguidores interpretaron como un posible coqueteo entre ambos.

La interacción ocurrió en medio de la incertidumbre que existe sobre el futuro sentimental de Alexa y Tebi Bernal, luego de las recientes declaraciones que ambos han dado sobre su relación tras La casa de los famosos Colombia.

Los comentarios entre Alexa y el artista rápidamente se viralizaron y desataron todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre una posible cercanía entre ambos.

Reconocido cantante habría conquistado a Alexa Torrex con indirectas en redes (Foto Canal RCN)

¿Quién es el reconocido cantante que está compartiendo indirectas para Alexa Torrex?

Se trata de Montano, cuyo nombre real es Juan Diego Osorio Montano, cantante barranquillero que inició su carrera musical a los 18 años y logró llamar la atención con una de sus primeras canciones.

Durante los últimos días, el artista ha compartido varios videos en redes sociales acompañados de corazones morados, color que muchos seguidores relacionan directamente con Alexa Torrex.

En algunas de las publicaciones, Montano escribió mensajes como “manifestando que tú seas mi próximo destino”, “sin ser nada tuyo me tiene ajuiciao” y “desde hace unos días creo en el amor a primera vista”.

Este último mensaje llamó especialmente la atención porque fue publicado después de que el cantante participara como artista invitado en una fiesta dentro de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, uno de los videos fue el que más comentarios generó en redes sociales. En esa publicación, Montano hablaba sobre querer “conectar” con una persona, mensaje que muchos usuarios relacionaron inmediatamente con Alexa.

Alexa Torrex sorprendió al responderle a reconocido cantante tras rumores sobre Tebi (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex en el video de Montano?

Actualmente, Alexa Torrex atraviesa un momento sentimental mediático luego de terminar su compromiso con Jhorman Toloza y mientras espera la salida de Tebi Bernal del reality para hablar sobre el futuro de la relación que construyeron dentro de la competencia.

Aunque muchos seguidores apoyaban una posible relación entre Alexa y Tebi, las recientes declaraciones del influenciador dentro del “detector de mentiras” generaron dudas entre los seguidores de la pareja.

Posteriormente, Alexa también reaccionó en redes sociales asegurando que ver esa dinámica le había dado “mucha claridad”.

Ahora, la interacción con Montano volvió a encender las redes sociales.

En el video donde el cantante hablaba sobre querer conectar con alguien y acompañó el mensaje con un corazón morado, Alexa dejó un breve comentario que no pasó desapercibido.

La creadora de contenido respondió simplemente con un “¿sí?”, comentario que inmediatamente generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

Muchos usuarios comenzaron a bromear asegurando que ahora se estaban “montando en otro barco” y apoyando una posible cercanía entre ambos.

Montano también respondió públicamente al comentario de Alexa y le escribió: “Sí, conectar contigo belleza”, acompañado nuevamente de un corazón morado.