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Alexa Torrex confesó sentirse decepcionada tras respuesta de Tebi Bernal: “Yo fui sincera”

Alexa se pronunció tras las declaraciones de Tebi sobre tener algo fuera de La casa de los famosos Colombia con fuerte mensaje.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La dura reacción de Alexa Torrex a Tebi Bernal tras respuesta en detector de mentiras
Alexa Torrex confesó sentirse decepcionada tras respuesta de Tebi. (Foto: Canal RCN)

Alexa Torrex reaccionó a las recientes declaraciones de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia y confesó sentirse decepcionada tras la respuesta que dio el participante sobre ella.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la respuesta de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Todo ocurrió cuando a Tebi Bernal le preguntaron, utilizando el detector de mentiras del programa, si tendría una relación con Alexa fuera de la competencia.

Ante la pregunta, el participante respondió que no, situación que generó una reacción de Alexa y la llevó a pronunciarse públicamente.

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La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió hacer una transmisión en vivo mientras se encontraba en un carro y allí habló sobre lo ocurrido.

La dura reacción de Alexa Torrex a Tebi Bernal tras respuesta en detector de mentiras
Alexa Torrex confesó sentirse decepcionada tras respuesta de Tebi. (Foto: Canal RCN)

Alexa explicó que tanto ella como Tebi entendían lo que vivieron dentro del reality porque fueron quienes compartieron la experiencia y tuvieron una percepción distinta a la que se ve desde afuera.

En medio de sus declaraciones, aseguró que no iba a afirmar que Tebi estuviera enamorado de ella y dio a entender que lo que actualmente se está mostrando dentro del programa es diferente a lo que ella percibió cuando compartieron juntos en la competencia.

“Yo no voy a decir que él me quiere”, expresó Alexa durante el en vivo.

También señaló que, independientemente de lo que haya pasado, ella actuó de manera sincera y desde el corazón. “Lo mío fue sincero, no puedo afirmar que él no lo hizo”, comentó.

La dura reacción de Alexa Torrex a Tebi Bernal tras respuesta en detector de mentiras
Alexa Torrex confesó sentirse decepcionada tras respuesta de Tebi. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre si tendrá o no una conversación con Tebi tras La casa de los famosos?

La creadora de contenido también mencionó que, desde su perspectiva, Tebi estaría afectando su imagen tras lo sucedido entre ellos, además de lo que dice sobre eso y por esta razón en redes sociales la tildan de “migajera” y le dicen que debe valorarse más.

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Finalmente, Alexa se refirió a lo que pasará cuando Tebi salga de La casa de los famosos Colombia. Aunque en varias ocasiones habían mencionado que tendrían una conversación fuera de cámaras, aseguró que ella sigue firme con esa idea, aunque no sabe si él piensa lo mismo.

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