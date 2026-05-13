Alexa Torrex rompió el silencio sobre el supuesto ‘shippeo’ de Mariana Zapata y Tebi Bernal

Alexa Torrex se refirió al ‘shippeo’ entre Tebi Bernal y Mariana Zapata, en la que dejó clara su posición.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el ‘shippeo’ de Mariana con Tebi Bernal?

Alexa, tras unas recientes declaraciones que hizo Tebi Bernal sobre si tendría algo con ella afuera de La casa de los famosos Colombia, y cuya respuesta fue negativa, expresó su sentir a través de un live y también habló sobre lo que piensa del acercamiento entre Tebi y Mariana.

“Lo que está pasando con Mariana”, dijo Alexa y aunque no se refirió tanto al tema dejó ver que para ella si existe un acercamiento entre ellos luego de su salida.

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Y es que en redes sociales recientemente comenzaron a hablar de un nuevo shippeo dentro de la casa, que supuestamente existiría entre Tebi y Mariana y que incluso ya fue bautizado por algunos usuarios como “Maritebi”.

Alexa Torrex se sinceró sobre el shippeo de Mariana y Tebi en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Todo se habría dado luego de la pasada fiesta que hubo dentro de La casa de los famosos, donde Mariana y Tebi bailaron una canción de reguetón, que generó revuelo en redes sociales.

Además, durante la dinámica del detector de mentiras, a Tebi le preguntaron si le gustaba Mariana y, aunque intentó responder la pregunta de diferentes maneras, finalmente dijo que no. Sin embargo, el aparato indicó que estaba diciendo mentiras.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su sentir por Tebi Bernal?

Alexa también dejó claro que, pese a que Tebi no conoce lo que está sucediendo a fuera, puso como ejemplo que los team de Alejo y Tebi están en desacuerdo porque aseguran que la amistad entre ellos no es real, sino estrategia.

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Sin embargo, ella aseguró que, aunque no tiene cómo comprobarlo, para ella “sí es real”, aunque también afirmó que “él no se ayuda”, haciendo referencia a lo que dice Tebi.

Alexa Torrex se sinceró sobre el shippeo de Mariana y Tebi en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Además, confesó que lo que pasó entre ella y Tebi, por su parte, fue real y sincero y que, aunque sí va a asistir a la cena que ya estaba programada en La casa de los famosos Colombia, decidió hacerlo por otros intereses y no precisamente por él.