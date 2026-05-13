Yaya Muñoz se retractó por los señalamientos que hizo contra Juanda Caribe; ¿qué dijo?

Yaya Muñoz se retractó por criticar a Juanda Caribe y llamarlo "mueble" en La casa de los famosos Colombia 3.

Yaya Muñoz dice que el personaje de Juanda Caribe de "Mamá Dora", le ha encantado en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué había dicho Yaya Muñoz sobre el contenido de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

La presentadora dijo en el programa “Tamoenvivo”, que se arrepiente de haber afirmado que el humorista no daba contenido diferente al de “infiel” en el reality, pues considera que Mamá Dora, uno de los personajes del barranquillero, ha sido de los más destacados de esta temporada y le ha sacado sonrisas genuinas.

Según la exparticipante, antes veía que los personajes de Juanda giraban en torno a la deslealtad y el doble sentido, pero ahora reconoce un cambio positivo con esta nueva propuesta que surgió desde las visitas VIP a la casa más famosa del país.

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Yaya explicó que no midió sus palabras y que, pese a sus críticas, reconoce a Juanda como un participante talentoso e innovador.

Sin embargo, aclaró que eso no borra las fallas que ha cometido en su vida personal, especialmente con su expareja Sheila Gándara.

Las disculpas de la presentadora fueron bien recibidas por los seguidores del programa, quienes destacaron que Juanda ha sido uno de los concursantes con más personajes en las tres temporadas y que ha aportado contenido variado desde el inicio.

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¿Cómo reaccionaron los internautas sobre la retractación de Yaya Muñoz sobre sus señalamientos en contra de Juanda Caribe y su contenido en La casa de los famosos Colombia 3?

La retractación de Yaya generó múltiples comentarios en redes sociales. Muchos celebraron que reconociera el aporte de Juanda y valoraron su capacidad para reinventarse dentro del reality.

Otros, en cambio, la cuestionaron por opinar sobre el desempeño de otros participantes del formato, cuando su paso por el programa estuvo marcado por una sección breve llamada “El gallo de Yaya” y un romance con José Rodríguez.

Lo cierto es que Mama Dora se ha convertido en un fenómeno dentro de la casa, logrando que el humorista reciba elogios incluso de quienes antes lo criticaban.

Este giro creativo podría ser determinante en la recta final del programa, donde cada detalle cuenta para permanecer en la casa.

Juanda ha sabido evolucionar y adaptarse a las exigencias del formato, consolidándose como uno de los protagonistas de esta temporada.