Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz se retractó por los señalamientos que hizo contra Juanda Caribe; ¿qué dijo?

Yaya Muñoz sorprendió al retractarse sobre las críticas hacia Juanda Caribe; su gesto generó apoyo y críticas en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yaya Muñoz se retractó por llamar "mueble" a Juanda Caribe.
Yaya Muñoz se retractó por llamar "mueble" a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Yaya Muñoz se retractó por criticar a Juanda Caribe y llamarlo "mueble" en La casa de los famosos Colombia 3.

Yaya Muñoz dice que el personaje de Juanda Caribe de "Mamá Dora", le ha encantado.
Yaya Muñoz dice que el personaje de Juanda Caribe de "Mamá Dora", le ha encantado en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué había dicho Yaya Muñoz sobre el contenido de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

La presentadora dijo en el programa “Tamoenvivo”, que se arrepiente de haber afirmado que el humorista no daba contenido diferente al de “infiel” en el reality, pues considera que Mamá Dora, uno de los personajes del barranquillero, ha sido de los más destacados de esta temporada y le ha sacado sonrisas genuinas.

Según la exparticipante, antes veía que los personajes de Juanda giraban en torno a la deslealtad y el doble sentido, pero ahora reconoce un cambio positivo con esta nueva propuesta que surgió desde las visitas VIP a la casa más famosa del país.

Artículos relacionados

Yaya explicó que no midió sus palabras y que, pese a sus críticas, reconoce a Juanda como un participante talentoso e innovador.

Sin embargo, aclaró que eso no borra las fallas que ha cometido en su vida personal, especialmente con su expareja Sheila Gándara.

Las disculpas de la presentadora fueron bien recibidas por los seguidores del programa, quienes destacaron que Juanda ha sido uno de los concursantes con más personajes en las tres temporadas y que ha aportado contenido variado desde el inicio.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas sobre la retractación de Yaya Muñoz sobre sus señalamientos en contra de Juanda Caribe y su contenido en La casa de los famosos Colombia 3?

La retractación de Yaya generó múltiples comentarios en redes sociales. Muchos celebraron que reconociera el aporte de Juanda y valoraron su capacidad para reinventarse dentro del reality.

Otros, en cambio, la cuestionaron por opinar sobre el desempeño de otros participantes del formato, cuando su paso por el programa estuvo marcado por una sección breve llamada “El gallo de Yaya” y un romance con José Rodríguez.

Lo cierto es que Mama Dora se ha convertido en un fenómeno dentro de la casa, logrando que el humorista reciba elogios incluso de quienes antes lo criticaban.

Este giro creativo podría ser determinante en la recta final del programa, donde cada detalle cuenta para permanecer en la casa.

Juanda ha sabido evolucionar y adaptarse a las exigencias del formato, consolidándose como uno de los protagonistas de esta temporada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanse Laverde y Campanita aparecieron juntos tras salir de La casa de los famosos Colombia. Influencers

Así fue el reencuentro de Juanse y Campanita tras La casa de los famosos: “los muebles si bailan”

Juanse Laverde y Campanita se reencontraron y lanzaron fuerte mensaje en redes sociales tras La casa de los famosos Colombia.

Yeferson Cossio se pronunció tras revelar que su novia estuvo en el hospital Yeferson Cossio

Yeferson Cossio se pronunció tras revelar que su novia estaba en el hospital: "está embarazada”

Yeferson Cossio y Carolina Gómez reaparecieron tras generar preocupación por una foto desde el hospital.

El outfit con el que Alexa Torrex busca conquistar a Tebi Bernal en su cena romántica Influencers

Así es el outfit con el que Alexa Torrex espera cautivar a Tebi Bernal en su cena romántica

Alexa Torrex enseñó el outfit con el que espera sorprender a Tebi Bernal en su cena romántica en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Alexa Torrex habló sin filtros del shippeo entre Mariana y Tebi tras detector de mentiras Influencers

Alexa Torrex rompió el silencio sobre el supuesto ‘shippeo’ de Mariana Zapata y Tebi Bernal

Alexa Torrex habló del acercamiento entre Mariana Zapata y Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Nicky Jam fue captado en TransMilenio recorriendo Bogotá Nicky Jam

Nicky Jam fue captado recorriendo las calles de Bogotá en Transmilenio | VIDEO

Conoce dónde y cuándo ver la transmisión. Premios Nuestra Tierra

¿Dónde seguir EN VIVO la gala completa y sin interrupciones de los Premios Nuestra Tierra 2026? Te contamos

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal Salud

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?