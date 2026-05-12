El mundo del baloncesto se encuentra de luto tras conocerse la muerte de un jugador, quien falleció a los 29 años, según confirmaron este martes su equipo y su agencia de representación deportiva.

La noticia ha causado conmoción entre seguidores de la NBA y fanáticos del deportista, quienes reaccionaron con mensajes de tristeza en redes sociales.

El fallecimiento del atleta fue reportado inicialmente por medios internacionales durante el lunes 11 de mayo.

¿Quién es el basquetbolista que falleció?

Se trata de Brandon Clarke, jugador canadiense que se desempeñaba como ala-pívot en los Memphis Grizzlies de la NBA.

En los últimos meses, el deportista había enfrentado varios problemas físicos que limitaron su participación en la temporada.

Según reportes, Clarke sufrió complicaciones en la rodilla y una lesión en la pantorrilla, situación que lo mantuvo alejado de la mayoría de partidos del campeonato.

Además, el mes pasado el jugador fue arrestado luego de protagonizar una persecución policial a alta velocidad. Las autoridades lo acusaron de posesión y tráfico de sustancias controladas, además de huir mientras conducía.

Tras conocerse la noticia, la agencia deportiva Priority Sports publicó un mensaje lamentando profundamente su fallecimiento y destacando las cualidades humanas del basquetbolista.

En el comunicado aseguraron que Clarke era una persona muy querida por quienes lo rodeaban y resaltaron el apoyo constante que brindaba a familiares y amigos.

Por su parte, los Memphis Grizzlies también reaccionaron en redes sociales y expresaron que estaban “desconsolados” por la pérdida del jugador.

El equipo destacó el impacto que tuvo Brandon Clarke dentro de la organización y en la comunidad de Memphis durante los años que hizo parte de la franquicia.

Brandon Clarke, jugador de la NBA, falleció a los 29 años (Foto freepik)

Artículos relacionados Karol G Karol G da señales confusas sobre su relación con Feid: ¿qué hizo?

¿Cuál fue la causa de muerte de Brandon Clarke?

Hasta ahora no existe un reporte oficial definitivo sobre la causa de muerte del jugador.

Sin embargo, algunos medios internacionales señalaron que el caso estaría siendo investigado como una posible sobred0sis, luego de que presuntamente se encontraran elementos relacionados con sustancias en el lugar donde fue hallado.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles oficiales sobre el fallecimiento del deportista.