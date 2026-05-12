Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Muere reconocido jugador de la NBA a los 29 años: esto se sabe de su fallecimiento

La muerte del basquetbolista causó conmoción entre seguidores de la NBA y el deporte.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Muere reconocido jugador de la NBA a los 29 años: esto se sabe de su fallecimiento
Muere reconocido jugador de la NBA a los 29 años: esto se sabe de su fallecimiento (Foto freepik)

El mundo del baloncesto se encuentra de luto tras conocerse la muerte de un jugador, quien falleció a los 29 años, según confirmaron este martes su equipo y su agencia de representación deportiva.

Artículos relacionados

La noticia ha causado conmoción entre seguidores de la NBA y fanáticos del deportista, quienes reaccionaron con mensajes de tristeza en redes sociales.

El fallecimiento del atleta fue reportado inicialmente por medios internacionales durante el lunes 11 de mayo.

¿Quién es el basquetbolista que falleció?

Se trata de Brandon Clarke, jugador canadiense que se desempeñaba como ala-pívot en los Memphis Grizzlies de la NBA.

En los últimos meses, el deportista había enfrentado varios problemas físicos que limitaron su participación en la temporada.

Según reportes, Clarke sufrió complicaciones en la rodilla y una lesión en la pantorrilla, situación que lo mantuvo alejado de la mayoría de partidos del campeonato.

Además, el mes pasado el jugador fue arrestado luego de protagonizar una persecución policial a alta velocidad. Las autoridades lo acusaron de posesión y tráfico de sustancias controladas, además de huir mientras conducía.

Tras conocerse la noticia, la agencia deportiva Priority Sports publicó un mensaje lamentando profundamente su fallecimiento y destacando las cualidades humanas del basquetbolista.

En el comunicado aseguraron que Clarke era una persona muy querida por quienes lo rodeaban y resaltaron el apoyo constante que brindaba a familiares y amigos.

Por su parte, los Memphis Grizzlies también reaccionaron en redes sociales y expresaron que estaban “desconsolados” por la pérdida del jugador.

El equipo destacó el impacto que tuvo Brandon Clarke dentro de la organización y en la comunidad de Memphis durante los años que hizo parte de la franquicia.

Brandon Clarke, jugador de la NBA, falleció a los 29 años
Brandon Clarke, jugador de la NBA, falleció a los 29 años (Foto freepik)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa de muerte de Brandon Clarke?

Hasta ahora no existe un reporte oficial definitivo sobre la causa de muerte del jugador.

Sin embargo, algunos medios internacionales señalaron que el caso estaría siendo investigado como una posible sobred0sis, luego de que presuntamente se encontraran elementos relacionados con sustancias en el lugar donde fue hallado.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles oficiales sobre el fallecimiento del deportista.

Conmoción por la muerte de Brandon Clarke, reconocido jugador de los Memphis Grizzlies
Conmoción por la muerte de Brandon Clarke, reconocido jugador de los Memphis Grizzlies (Foto freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Así fue el conmovedor adiós de los perros de Germán Vargas Lleras Viral

Perritos de Germán Vargas Lleras conmocionaron tras darle su último adiós

En redes se viralizó el video de Henry y Toño, las mascotas de Germán Vargas Lleras quienes llegaron a darle su último adiós.

Falleció reconocida actriz en medio de un crítico hecho en una grabación: video muestra el incidente Talento internacional

Falleció reconocida actriz en medio de un crítico hecho en una grabación: video muestra el incidente

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de una reconocida actriz tras ser embestida por una moto en pleno rodaje.

Bad Bunny sorprende a fans colombianos con música de Diomedes Díaz Bad Bunny

Bad Bunny causó furor con sus historias en Medellín y música de Diomedes Díaz

Bad Bunny se volvió tendencia en redes tras publicar historias en barrios de Medellín y con música de Diomedes Díaz.

Lo más superlike

Yeferson Cossio tuvo emotivo detalle con su mamá luego de fuerte accidente Yeferson Cossio

Yeferson Cossio tuvo inesperado gesto con su mamá tras accidente automovilístico

Mamá de Yeferson Cossio sufrió accidente en carretera y el influenciador la sorprendió con emotivo gesto.

Alejandra Salguero sorprendió con radical cambio de look tras ruptura con Tebi Bernal Influencers

Ex de Tebi cambió de look y lanzó comentario sobre extensiones que dio de qué hablar, ¿por Alexa?

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve? Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve?

La reacción de J Balvin y Valentina Ferrer al embarazo de Susana Gómez con Maluma Maluma

J Balvin y Valentina Ferrer reaccionaron al saber que Maluma será papá de nuevo: dieron de qué hablar