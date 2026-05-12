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Lina Tejeiro se robó las miradas al posar con su panza de embarazada

Lina Tejeiro compartió tiernas fotos desde Madrid y sus seguidores reaccionaron a su embarazo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Lina Tejeiro derritió las redes al mostrar su panza de embarazada durante viaje por Madrid
Lina Tejeiro derritió las redes al mostrar su panza de embarazada durante viaje por Madrid (Foto Canal RCN)

La actriz e influenciadora Lina Tejeiro volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de compartir nuevas imágenes de su embarazo durante un viaje por Europa.

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La colombiana, quien actualmente se encuentra en Madrid, España, publicó varias fotografías en las que mostró algunos de los lugares turísticos que ha visitado mientras disfruta esta nueva etapa de su vida.

Las publicaciones rápidamente se llenaron de comentarios de sus seguidores, quienes destacaron lo feliz y tranquila que se ve la actriz.

Lina Tejeiro compartió especial momento de su embarazo desde Madrid
Lina Tejeiro compartió especial momento de su embarazo desde Madrid (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Lina Tejeiro de su viaje?

Lina Tejeiro compartió una serie de fotografías mientras recorría distintos lugares turísticos de Madrid.

Entre las imágenes, la actriz mostró parte de su visita al reconocido Parque El Retiro, uno de los sitios más emblemáticos de la capital española.

En las fotos se puede ver a la actriz posando con looks cómodos mientras deja ver su panza de embarazada.

Además, se mostró sonriente y relajada mientras disfrutaba de las caminatas y de varios espacios turísticos de la ciudad.

Junto a las fotografías, Lina escribió el mensaje: “caminando sin afán, disfrutando todo”, frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y que muchos relacionaron con la tranquilidad que está viviendo durante su embarazo.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a las imágenes. Muchos usuarios le dejaron mensajes resaltando lo feliz que se veía, mientras otros comentaron que el embarazo “le luce” y que atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida.

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¿Qué ha dicho Lina Tejeiro sobre su embarazo?

La actriz confirmó el pasado 1 de mayo que estaba embarazada, luego de varios meses de rumores en redes sociales sobre una posible maternidad.

Tras compartir la noticia, Lina Tejeiro recibió cientos de mensajes de felicitación y buenos deseos de seguidores, amigos y colegas del mundo del entretenimiento.

Desde entonces, la actriz ha continuado compartiendo algunos detalles de esta etapa; sin embargo, también explicó que muchas cosas relacionadas con su embarazo prefiere guardarlas para su privacidad y la de su familia.

A pesar de esto, Lina ha asegurado que seguirá mostrando algunos momentos especiales del proceso, además de compartir con sus seguidores antojos, experiencias y parte de lo que vive durante su embarazo.

Lina Tejeiro cautivó a sus seguidores con nuevas imágenes de su embarazo
Lina Tejeiro cautivó a sus seguidores con nuevas imágenes de su embarazo (Foto Canal RCN)
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