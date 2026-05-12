Manuela QM sorprendió al revelar cómo se siente en la etapa final de su embarazo: “Me duele más”

Manuela QM sorprendió al hablar sobre lo que está viviendo en la última etapa de su embarazo. Como bien se conoce, la influencer se convertirá en mamá en los próximos días, noticia que fue dada a conocer públicamente por su pareja sentimental, Blessd.

¿Qué contó Manuela QM sobre la última etapa de su embarazo?

A través de un video compartido en sus redes sociales, Manuela QM habló con sus seguidores mientras se maquillaba y aprovechó para contar varias de las situaciones que está experimentando actualmente.

“Niñas, yo quería contarles de esta etapa que estoy pasando, me siento demasiado embarazada”, expresó la creadora de contenido en el video.

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Además, aseguró que no sabe si todas las mujeres pasan por lo mismo durante esta etapa, pero comentó que recientemente ha sentido más cambios físicos relacionados con el embarazo.

Manuela QM habló de las molestias que vive en la recta final de su embarazo con Blessd. (Foto: Canal RCN )

Entre ellos, mencionó que sus pies se han estado hinchando constantemente y que también ha presentado dolores de espalda mucho más fuertes de lo habitual.

“Me duele la espalda más de lo normal”, comentó, explicando además que incluso cuando permanece acostada o de pie durante mucho tiempo también siente molestias.

La influencer también contó que el crecimiento de su barriga ha sido mucho más notorio en esta última etapa y aseguró que, durante los meses anteriores, no había experimentado tantos síntomas como los que siente actualmente.

“Es un sentimiento raro”, agregó Manuela QM mientras hablaba de los cambios físicos y emocionales que ha vivido en los últimos días de embarazo.

¿Qué ha pasado con la relación entre Manuela QM y Blessd?

Aunque hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que nacerá el bebé, se sabe que Manuela QM está próxima a convertirse en madre junto al cantante Blessd.

Sin embargo, meses atrás también surgieron rumores alrededor de la relación luego de que, durante la celebración de San Valentín y tras el lujoso regalo que el cantante le dio a Manuela QM por su cumpleaños, salieran a la luz unas conversaciones que comprometían al artista con una modelo.

Manuela QM habló de las molestias que vive en la recta final de su embarazo con Blessd. (Foto: Canal RCN )

Aunque no se conoce con certeza si la pareja continúa junta o si decidieron terminar la relación, una aparición de Manuela QM en uno de los conciertos de Blessd parecía haber calmado los rumores de ruptura.

A pesar de eso, desde entonces la pareja no ha vuelto a mostrarse junta ni en redes sociales ni en eventos.