Alexa Torrex sorprendió con detalles de su entrada a La casa de los famosos: esto dijo

La creadora de contenido Alexa Torrex regresará a La casa de los famosos Colombia para reencontrarse con Tebi Bernal, participante con quien creó un vínculo cercano dentro de la competencia.

La noticia fue confirmada por el programa y rápidamente generó reacciones entre los seguidores del reality, quienes han estado atentos a la relación entre ambos desde la salida de Alexa de la casa.

Desde su eliminación, la influenciadora ha continuado hablando sobre diferentes situaciones relacionadas con el programa y ha permanecido activa en redes sociales comentando algunos momentos de la competencia.

Alexa Torrex rompió el silencio sobre su esperado regreso a La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Por qué entrará Alexa a La casa de los famosos Colombia?

Alexa tuvo la oportunidad de regresar de manera definitiva a la competencia gracias a la dinámica del “botón del pánico” instaurada recientemente dentro de la casa.

Durante la actividad, El Jefe les explicó a los participantes que el famoso que quisiera abandonar el reality podía oprimir el botón del pánico y automáticamente sería eliminado de la competencia.

Asimismo, les informó que, si alguno tomaba esa decisión, Alexa Torrex ingresaría nuevamente al programa por haber sido la última eliminada.

Sin embargo, ninguno de los participantes decidió utilizar el botón, por lo que el regreso permanente de Alexa no se llevó a cabo.

A pesar de esto, El Jefe sorprendió posteriormente a la creadora de contenido al anunciarle que sí tendría una oportunidad especial para volver a ingresar de manera temporal a la casa.

Según se reveló en el programa, Alexa regresará para compartir una cena romántica con Tebi Bernal, participante con quien protagonizó varios momentos cercanos durante la competencia.

La creadora de contenido ingresará nuevamente el próximo miércoles 13 de mayo para reencontrarse con el paisa, situación que ha generado expectativa entre los seguidores del reality.

Muchos usuarios en redes sociales han comentado sobre cómo será el encuentro entre ambos y qué podría ocurrir durante la cena organizada.

Esto dijo Alexa Torrex sobre su reencuentro con Tebi en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su entrada a La casa de los famosos Colombia?

Desde su salida del reality, Alexa ha utilizado constantemente sus redes sociales para hablar sobre cómo ha sido adaptarse nuevamente a la vida fuera de la competencia.

La influenciadora también ha reaccionado a diferentes momentos que ocurren dentro de la casa.

En esta ocasión, compartió un mensaje por medio de su cuenta de X, anteriormente Twitter, donde habló sobre su esperado ingreso nuevamente a la casa más famosa del país.

“Prepárense porque mi entrada a la casa LOS VA A IMPACTAR”, escribió Alexa Torrex en la publicación.

El mensaje rápidamente generó comentarios e intriga entre los seguidores del reality, quienes comenzaron a especular sobre cómo será el reencuentro entre Alexa y Tebi dentro de la competencia.