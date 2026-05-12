En medio de una conversación dentro de La casa de los famosos Colombia, unas palabras relacionadas con el desempeño de los participantes generaron una reflexión por parte de Beba.

¿Qué le dijo Valentino Lázaro a Beba en La casa de los famosos Colombia?

Durante una conversación en La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro habló sobre los comentarios que habían surgido alrededor de algunos participantes que lograron avanzar en el programa.

Valentino Lázaro se sinceró con Beba en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Según explicó, le incomodaba que se desmeritara el esfuerzo que varios concursantes habían hecho dentro de la competencia.

En medio de la charla, Valentino cuestionó cómo hacían ella y algunos de sus compañeros para manejar los comentarios negativos relacionados con su permanencia en el reality.

Me da rabia, amiga, me da rabia que desmeriten el trabajo de nosotros.

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¿Qué respondió Beba sobre los comentarios en La casa de los famosos Colombia?

Tras escuchar el comentario, Beba aseguró que sí llegó a sentirse molesta en un primer momento. Sin embargo, explicó que decidió analizar la situación desde otra perspectiva y no tomarse las palabras de manera personal.

"De ahí también viene lo de no tomarse nada personal, porque muchas veces dice más de ti que de la otra persona lo que tú estás diciendo", contó

Beba habló sobre los comentarios que recibe en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Beba también mencionó que no siente la necesidad de justificar constantemente todo lo que ha hecho y el esfuerzo que ha dado dentro del reality.

Según dijo, tiene presente las responsabilidades que ha cumplido desde el inicio de la competencia y considera que eso es suficiente para mantenerse tranquila frente a las críticas.

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¿Por qué Beba habló de esfuerzo en La casa de los famosos Colombia?

Durante la conversación, Beba señaló que tiene claro el trabajo y el esfuerzo que ha realizado durante la competencia, razón por la que prefiere enfocarse en eso antes que en las opiniones externas.

"Sí, hay un componente de suerte, pero yo no llegué a esa segunda prueba por suerte", destacó.

Aunque aclaró que en algunas pruebas puede existir la suerte, considera que su permanencia ha sido resultado de su buen desempeño dentro de las dinámicas.

La participante puso como ejemplo una de las pruebas recientes del reality, explicando que logró avanzar porque previamente había tenido un buen rendimiento. Por eso, afirmó que no considera correcto que se reduzca todo únicamente a la suerte.