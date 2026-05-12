Alexa Torrex habría lanzado indirecta contra Beba y Mariana por su cercanía con Tebi en La casa de los famosos

Alexa Torrex habría lanzado una indirecta a Beba y Mariana Zapata por su cercanía con Tebi y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex se reencontró con Sofía Jaramillo y Nicolás Arrieta tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La influenciadora, que salió el pasado 3 de mayo, ha estado muy activa en las plataformas digitales, respondiéndole a Jhorman Toloza y dando sus impresiones sobre lo que acontece en la casa más famosa del país.

¿Qué publicó Alexa Torrex que fue interpretado por los internautas como una indirecta para Beba y Mariana Zapata?

Recientemente publicó un video con la canción “Si te pillara” de Beéle acompañado de un mensaje en el que explicó que esa era su reacción cada vez que alguien se acercaba a sus “hombres”.

El gesto de la cucuteña fue interpretado por los internautas como una indirecta hacia las participantes que hoy luchan por llegar a la final del programa.

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La publicación generó comentarios divididos: algunos criticaron el juego de Mariana y Beba, mientras otros aseguraron que Tebi y Alejandro Estrada se aprovecharon de ella para avanzar en la competencia, calificando como injusta su eliminación.

“Yo viendo cómo se les acercan a mis hombres”, escribió Alexa Torrex en su publicación.

¿Quién es el primer semifinalista de La casa de los famosos Colombia 3?

Por otro lado, Beba aseguró su puesto en el top 5 y se convirtió en la primera semifinalista de la temporada.

En la prueba de presupuesto, los participantes deben hacer un show con diferentes elementos para ganar los puntos.

La salida de Alexa Torrex y Campanita dejó un vacío en la dinámica, pero también abrió espacio para que los demás participantes fortalezcan sus alianzas.

Además de sus publicaciones, Alexa también fue vista en un en vivo junto a Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo.

En esa transmisión respondió inquietudes de los seguidores sobre su participación en el programa, compartió recuerdos de su paso por la casa y dejó ver la cercanía que mantiene con algunos de sus excompañeros.