El pasado lunes 11 de mayo, Valerie de La Cruz, conocida como Beba, se convirtió en la primera participante de La casa de los famosos Colombia en llegar a la semifinal, sin duda, un hecho que generó muchas reacciones.

Este puesto se lo disputó con su examiga, Mariana Zapata, con quien se enfrentó durante la prueba del líder de la semana. En redes sociales, se ha debatido mucho sobre quién merecía ese puesto en este punto de la competencia.

Además de los internautas y público del programa de la vida en vivió, los mismos participantes opinaron a cerca de la participación de Beba, cuestionando hasta dónde ha llegado.

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En ese caso, Tebi Bernal no se calló nada y reaccionó tras la prueba de liderazgo en la que Beba se posiciona como una semifinalista.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Beba en el top 5 de La casa de los famosos Colombia?

Tras la prueba de liderazgo de la semana dieciocho de La casa de los famosos Colombia, la cual Beba ganó, Tebi Bernal se dirigió a la barbería para hablar con las cámaras y así comunicarles su opinión a los televidentes.

Tebi Bernal habló de Beba y generó polémica en redes. (Foto/ Canal RCN)

El deportista dejó ver su inconformismo por el hecho de que Valerie de La Cruz haya llegado a la semifinal, pues él ha demostrado en varias ocasiones que no confía en ella y en realidad no mantienen comunicación en la convivencia.

Por eso, dijo: “No se me hace que alguien se sienta orgulloso de entrar así a una semifinal, de esa manera, evadiendo al público y las votaciones”.

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Estas palabras generaron reacciones de quienes están de acuerdo con él, pero así mismo de quienes no comparten su opinión.

¿Qué dijo el esposo de Beba tras ganar la prueba de liderazgo?

Tebi Bernal lanzó fuerte comentario sobre Beba. (Foto/ Canal RCN)

Sorpresivamente, Andrés Gómez, esposo de Beba, reaccionó a su entrada al top 5 en La casa de los famosos Colombia y escribió que “lo que pronto se viene será una locura”, pues celebró que su pareja esté entre los semifinalistas.

De hecho, su opinión era de las más esperadas, ya que él desapareció por un tiempo de redes sociales y reapareció como si nada, sin mencionar qué había pasado para cerrar sus cuentas.