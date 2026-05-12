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Mariana Zapata se desilusionó de la amistad que tenía con Beba: “No soporto sus actitudes”

Mariana Zapata se desahogó con Valentino Lázaro tras desilusionarse de Beba por actitudes que antes no tenía.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Mariana Zapata se desilusionó de las actitudes de Beba: “no soporto sus actitudes y es otra persona”
¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Beba? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado múltiples reacciones por todos los sucesos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, los famosos que aún permanecen en el programa siguen bajo la expectativa de todos los sucesos que puedan ocurrir, en especial, por saber cuál de ellos será el ganador de esta temporada.

Así también, el nombre de Mariana Zapata se ha convertido en centro mediático en las redes sociales tras una conversación que tuvo con Valentino Lázaro en la que se desahogó sobre el método de juego que ha tenido Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, con quien tuvo una buena amistad en el pasado, pero en la actualidad han presentado una serie de diferencias.

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¿Cuál fue la conversación que Mariana Zapata tuvo recientemente con Valentino Lázaro?

Es clave mencionar que el nombre de Mariana Zapata se ha convertido en centro de atención mediática por parte de los internautas en medio de todos los sucesos que ha presentado en La casa de los famosos Colombia.

Mariana Zapata se desilusionó de las actitudes de Beba: “no soporto sus actitudes y es otra persona”
Esto le dijo Mariana Zapata a Valentino sobre Beba. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Mariana Zapata ha manifestado en varias ocasiones que ha sentido gran desilusión por parte de Beba, con quien hace varias semanas tenía una buena amistad. Sin embargo, desde que reingresó al reality por un poder de resurrección ha tenido varios cambios y en medio de una conversación con Valentino Lázaro, le expresó lo siguiente:

“Estoy molesta, de hecho, cuando dije, no soporto las actitudes que tiene cuando quiere buscarle la caída a alguien. Yo a Beba veo que se convirtió en otra persona, desconozco a la Beba por la que yo lloré cuando se fue, siento que, si fue una, pero es su verdadera personalidad.

¿Cuál fue la razón por la que Mariana Zapata se desilusionó tras su amistad con Beba?

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Durante la charla que Mariana tuvo con Valentino, explicó con detalle las razones por las cuales Mariana no tiene el suficiente interés en recuperar su amistad con Beba a causa de varios malentendidos que se han presentado en el programa:

Mariana Zapata se desilusionó de las actitudes de Beba: “no soporto sus actitudes y es otra persona”
¿Cómo ha sido el paso de Mariana Zapata en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

“Yo no he hecho nada para recuperar su amistad, pero aquí no fue. Afuera quizá ocurra otra cosa, pero pues, Beba ha tenido mucha suerte. Aún así, también dije, que le ha ido bien, aunque sería chévere que ella fuera a placa, no solo yo porque somos las únicas dos niñas del reality”, agregó en la descripción de la publicación

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