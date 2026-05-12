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Así celebró Sebastián Villalobos el primer año de su hija; su video conmovió en redes

Sebastián Villalobos captó la atención de los fans tras compartir un emotivo video dedicado a celebrar la vida de su hija.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sebastián Villalobos celebró el primer año de su hija
Sebastián Villalobos compartió video en el primer año de su hija / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Sebastián Villalobos, participante de Masterchef Celebrity 2026, volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video relacionado con el primer año de vida de su hija Isla.

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¿Quién es la pareja de Sebastián Villalobos?

La pareja actual de Sebastián Villalobos es Camila Santamaría, una creadora de contenido colombiana con quien retomó su relación en 2022 tras haber estado separados durante un tiempo.

Desde entonces, ambos comenzaron a compartir parte de su vida personal en redes sociales y, a principios de 2025, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que estaban esperando a su primer hijo. El 9 de mayo de 2025 nació Isla, la hija de la pareja.

¿Quién es la pareja de Sebastián Villalobos?
Sebastián Villalobos y Camila Santamaría celebraron la llegada de su primer bebé / (Foto del Canal RCN y FreepiK)

En diferentes publicaciones, Villalobos y Santamaría han mostrado algunos momentos relacionados con su experiencia como padres primerizos. Los fans afirman que la pareja se ha consolidado como una de las más comentadas debido al contenido que publican sobre su vida familiar.

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¿Qué ha dicho Sebastián Villalobos sobre la paternidad?

Desde el nacimiento de Isla, Sebastián Villalobos ha hablado en varias oportunidades sobre los cambios que ha vivido con la paternidad. El creador de contenido ha señalado que criar a un hijo implica retos emocionales, físicos y personales que muchas veces no se muestran en redes sociales.

¿Qué ha dicho Sebastián Villalobos sobre la paternidad?
Sebastián Villalobos comparte reflexión sobre la paternidad / (Foto del Canal RCN)

Según ha explicado, romantizar la paternidad puede generar expectativas alejadas de la realidad. También mencionó que tanto el padre como la madre tienen las mismas responsabilidades en la crianza de un hijo.

Además, ha señalado que convertirse en padre transformó su manera de entender la vida y su carrera profesional.

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¿Cómo celebró Sebastián Villalobos el primer año de su hija?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sebastián Villalobos publicó un video recopilando diferentes momentos familiares grabados durante el primer año de vida de Isla.

En las imágenes se observa cómo, mes tras mes, la familia realizaba una celebración relacionada con cada cumplemés de la menor. Algo que llamó la atención entre los usuarios fue que, en cada grabación, aparecían usando vestuarios distintos y decoraciones temáticas diferentes.

Además, en cada celebración incluían un postre con velas que soplaban mientras compartían tiempo junto a la bebé. La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que el influenciador escribió:

“Este video nos costó un año entero grabarlo y solo podemos decir una cosa: valió cada segundo. Te amamos Isla”.

Tras la publicación, varios internautas afirmaron que el contenido mostró algunos de los cambios que ha vivido la parea desde que comenzaron su etapa como padres.

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