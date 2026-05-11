Alexa Torrex se pronunció nuevamente sobre la pérdida de sus objetos: "Hasta los tapetes se llevó"

La separación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza continúa generando conversación. La cantante mencionó la pérdida de sus pertenencias y los fans relacionaron sus palabras con la mudanza que realizó su expareja mientras ella seguía en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué ha pasado entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

La relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza pasó de consolidarse como una de las más comentadas en plataformas digitales a convertirse en tema de conversación tras la participación de Alexa en La casa de los famosos Colombia.

Durante el reality, el acercamiento de Alexa con el participante Tebi Bernal generó reacciones fuera del programa. Uno de los momentos más comentados se dio cuando la creaidorade contenido decidió terminar su relación en plena transmisión. Posteriormente, afirmó que su relación ya atravesaba problemas.

Alexa Torrex reveló que tenía problemas en su vínculo con Jhorman Toloza / (Foto del Canal RCN)

Mientras Alexa permanecía en competencia, Jhorman informó por medio de redes sociales que abandonaría el hogar que compartían. Tras la salida de la influencer del programa, ella aseguró que encontró el apartamento en malas condiciones y afirmó que varias pertenencias ya no estaban en el lugar.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza tras su mudanza de la casa de Alexa Torrex?

Luego de dejar la vivienda que compartía con Alexa, Jhorman utilizó sus redes sociales para explicar su decisión y responder a las críticas que comenzaron a circular.

El creador de contenido manifestó que cerraba una etapa importante de su vida y aseguró que prefería alejarse para iniciar un nuevo proceso personal. Además, negó haber tomado pertenencias que no fueran suyas.

Jhorman Toloza se pronunció tras su mudanza / (Foto de Freepik)

En uno de sus mensajes, Jhorman afirmó que se marchó sin necesidad de llevar lo que no es de él, añadiendo que actuó con honestidad pese a los comentarios que, según él, buscaban afectar su imagen pública.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la pérdida de sus objetos personales?

El pasado 11 de mayo, Alexa Torrex volvió a referirse al tema por medio de un video compartido en redes sociales. En la grabación, apareció cantando una canción mientras hacía referencias a varios objetos del hogar.

"La de la escoba era yo, la de la loza era yo, la del perchero era yo, por supuesto que era yo", dijo.

Durante el video, la creadora de contenido mencionó frases relacionadas con elementos domésticos y aseguró que muchas de las pertenencias eran de ella. Además, uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando dijo que “Hasta los tapetes se llevó”.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los usuarios, quienes relacionaron el mensaje con la mudanza que realizó Jhorman Toloza antes de que Alexa saliera de La casa de los famosos Colombia.

Hasta el momento, Jhorman no ha reaccionado a las recientes declaraciones de Alexa. Sin embargo, el tema continúa siendo comentado en redes sociales, donde los seguidores siguen atentos a cualquier novedad relacionada con la ruptura.